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    Polonya: Ukrayna'dan yeni göç dalgasına hazırız

    Hükümetten yapılan açıklamada, Ukrayna'dan yaşanabilecek insan hareketliliği konusunda hazırlıkların gerçekleştirildiği belirtildi.
    • 04.11.2022 - 10:41
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    Polonya: Ukrayna'dan yeni göç dalgasına hazırız

    Polonya, Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna'dan en çok göçmen kabul eden ülke oldu.

    Başkent Kiev'in de hedef alındığı yeni saldırıların sonuçlarına karşı Varşova yönetimi hazırlıklarını tamamladı.

    Yeni göç dalgası için alarm verildi

    İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, hükümetin, Ukrayna'dan yeni göç dalgası ihtimaline karşı hazırlandığını söyledi.

    Polonya Radyosu'na açıklamalarda bulunan Wasik, Rusya'nın, Ukrayna'nın sivil altyapısını kasıtlı yok ettiğini öne sürdü.

    Wasik, Polonya hükümetinin Ukrayna'dan olası yeni bir göç dalgasına hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

    "Çoğunluğu yasal olarak iş buldu, vergilerini ödüyor"

    "Polonya, başta kadın ve çocuklar olmak üzere Ukrayna'dan gelenlere çok fazla yardım sağladı.

    24 Şubat'tan itibaren Ukrayna'dan Polonya'ya gelenlerin çoğunluğu yasal olarak iş buldu, vergilerini ödüyor ve Polonya ekonomisini destekliyor. Sosyal entegrasyon konusunda da bir problem yok gibi görünüyor."

    Ukrayna'ya dönenlerin sayısı

    Resmi verilere göre, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana 7,5 milyona yakın Ukraynalı, Polonya'ya gitti.

    AA'nın aktardığına göre, bunlardan 5,6 milyona yakını Ukrayna'ya döndü.

    Polonya: Ukrayna dan yeni göç dalgasına hazırız #1


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