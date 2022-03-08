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    Polonya: Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceğiz

    Polonya: Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceğiz

    Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermesinin savaşa girmek anlamına geleceğini belirterek, bu nedenle Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceklerini açıkladı.
    • AA
    • 08.03.2022 - 00:04
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 00:05
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    ABD'nin, F-16'lar karşılığında Polonya'nın Ukrayna'ya Sovyet dönemi savaş uçaklarını temin etmesi konusunda Varşova yönetimi ile görüştüğü iddia edilmişti.

    DUDA: "BU ÇATIŞMAYA KATILMIYORUZ"

    Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya herhangi bir jet göndermiyoruz çünkü bu Ukrayna ihtilafına askeri bir müdahaleye yol açacaktır. Biz bu çatışmaya katılmıyoruz. NATO da bu çatışmanın tarafı değil." ifadesini kullandı.

    Polonya: Ukrayna ya savaş uçağı göndermeyeceğiz #1

    "KARARI NATO MÜTTEFİKLERİ ALMALI"

    Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu (BBN) Başkanı Pawel Soloch ise yerel televizyona verdiği demeçte, böyle bir kararın NATO müttefikleri arasında alınması gerektiğini ve Polonya'nın bu konuda bağımsız karar vererek ittifakı riske atmayacağını söyledi.

    Polonya: Ukrayna ya savaş uçağı göndermeyeceğiz #2

    UKRAYNALI MÜLTECİLERE 8 MİLYON EURO DESTEK

    Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bakanlar kurulu toplantısından sonra "Yeni çıkardığımız yasayla Ukraynalılar 18 ay boyunca Polonya'da kalabilecek. Ayrıca Ukraynalı aileleri desteklemek için aylık 1200 zloti (240 avro) para yardımı yapılacak." açıklamasında bulundu.

    Polonya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Marlena Malag da Ukraynalı mültecilere yardım için 40 milyon zlotilik (8 milyon avro) bir fonun oluşturulacağını belirterek "Devletimizin öncelikli politikası ailelere yardım etmektir. Ukrayna vatandaşlarına Polonya vatandaşı gibi davranılacak." dedi.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya’nın Ukrayna’ya savaş uçağı temin etmesi için çalıştıkları yönünde bir açıklama yapmıştı.


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