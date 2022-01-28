Polonya'da 12-15 yaş grubuna 3.doz aşı uygulaması yarın başlıyor

Polonya'da 12-15 yaş grubundaki çocuklara 3. doz korona virüs aşısının uygulanacağı ve söz konusu aşının yalnızca Pfizer-BionTech aşısı olacağı belirtildi.

Polonya, 12-15 yaş grubundaki çocuklara 3. doz korona virüs aşısı uygulama kararı alındı.

12-15 YAŞ GRUBUNA 3. DOZ AŞI UYGULAMASI BAŞLIYOR

Polonya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12-15 yaş grubundaki çocukların 3. doz koronavirüs aşısı ile aşılanmasına yarın başlanacağını bildirildi.

Polonya Koruyucu Aşılar Birimi'nin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) konuya ilişkin tavsiyelerini dikkate alarak, 12 yaş üstü çocukların aşılanmasına yeşil ışık yaktığı kaydedilen açıklamada, çocuklara 3. doz aşı olarak yalnızca Pfizer-BionTech'in ürettiği Comirnaty aşısının yapılacağı ifade edildi.

Bakanlık, söz konusu yaş grubundaki çocuklara 3. doz aşının uygulanabilmesi için ikinci aşı dozunun üzerinden 5 ay geçmesi gerektiğini kaydetti.

16-17 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARA BAŞLATILMIŞTI

Polonya, geçtiğimiz Salı günü de 16-17 yaş grubundaki çocuklara 3. doz aşıya başlamıştı. Polonya'da toplam vaka sayısı 4 milyon 695 bin 435 Polonya’da 21 milyon 662 bin 397 kişinin iki doz aşısının tamamlandığı bildirilirken, 3. doz aşı yaptıranların sayısı ise 9 milyon 875 bin 71 olarak açıklandı.

ÜLKEDE GÜNLÜK VAKA SAYISI 57 BİN 659

Koronavirüsün 5. dalgası ile mücadele eden ülkede son 24 saatte 57 bin 659 vaka açıklanırken, 262 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Polonya’da korona virüs salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 695 bin 435, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 104 bin 636 ulaştı.