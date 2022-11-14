Polonya'da 21 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi

Depoya yapılan baskında, yaklaşık 21 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon sonucu 8 kişi tutuklanırken, tutuklananlar arasında Rusya, Ukrayna ve İsrail vatandaşlarının olduğu bildirildi.

Polonya polisi, başkent Varşova'ya 1 saat uzaklıktaki Plonsk kasabasında bir depoya düzenlediği baskında, yaklaşık 21 milyon paket kaçak sigara ele geçirdi.

Maliye görevlilerinin de katıldığı operasyonda, kolilenerek paletlere dizilmiş bandrolsüz sigaralar nakliyeye hazır şekilde bulundu.

Polonya Polisi Merkez Soruşturma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında 8 kişinin gözaltına alındığı, 2 araca ve ele geçirilen çeşitli miktarlardaki dövizlere el konulduğu belirtildi.

Piyasa değeri 3,5 milyon euro

Gözaltına alınan 8 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, tutuklananlar arasında Rusya, Ukrayna ve İsrail vatandaşlarının da olduğu ifade edildi.

İHA’nın haberine göre ele geçirilen sigaraların piyasa değerinin ise 16 milyon Zloti (yaklaşık 3.5 milyon euro) olduğu kaydedildi.

Polonya'da yaklaşık 21 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi VİDEO