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    Polonya’da 500 vizonda koronavirüs tespit edildi

    Yapılan rutin kontrollerde, bir çiftlikte bulunan 500 vizonda koronavirüs tespit edildi. Vizonlar itlaf edilmek yerine, 90 gün boyunca karantinaya alındı.
    • İHA
    • 20.12.2021 - 08:59
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    Polonya’da 500 vizonda koronavirüs tespit edildi

    Polonya'nın batısındaki Büyük Polonya Voyavodalığı'na bağlı Biadki köyündeki bir çiftlikte vizonlarda koronavirüs tespit edildi.

    Poznan Büyük Polonya Veteriner Hekimi Andrzej Zarnecki, hayvanların hiçbir belirti göstermediklerini ve koronavirüsü ise rutin olarak yaptıkları testler sonucu tespit ettiklerini belirtti.

    İNSANLARDAN GEÇTİ

    Çiftlikteki 500 vizona virüsün insandan geçtiğini aktaran Zarnecki, vizonların 90 gün boyunca karantinaya alındığını ifade etti.

    Polonya Tarım Bakanlığı'nın yeni kararnamesi ülkede koronavirüs tespit edilen vizonlar itlaf edilmek yerine ilk olarak karantinaya alınıyor.

    DÜZENLİ TESTE TABİ TUTULACAKLAR

    Bu kapsamda Biadki'deki çiftlikte karantinaya alınan vizonlar 90 gün boyunca düzenli olarak koronavirüs testine tabi tutulacak.

    Karantinanın sonunda hayvanlar virüsü atlatamadıklarının görülmesi durumunda itlaf edilecek.

    Polonya’da 500 vizonda koronavirüs tespit edildi #1

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