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Polonya’da 500 vizonda koronavirüs tespit edildi

Polonya’da 500 vizonda koronavirüs tespit edildi

Yapılan rutin kontrollerde, bir çiftlikte bulunan 500 vizonda koronavirüs tespit edildi. Vizonlar itlaf edilmek yerine, 90 gün boyunca karantinaya alındı.