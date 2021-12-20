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- Polonya’da 500 vizonda koronavirüs tespit edildi
Polonya’da 500 vizonda koronavirüs tespit edildi
- İHA
- 20.12.2021 - 08:59
Polonya'nın batısındaki Büyük Polonya Voyavodalığı'na bağlı Biadki köyündeki bir çiftlikte vizonlarda koronavirüs tespit edildi.
Poznan Büyük Polonya Veteriner Hekimi Andrzej Zarnecki, hayvanların hiçbir belirti göstermediklerini ve koronavirüsü ise rutin olarak yaptıkları testler sonucu tespit ettiklerini belirtti.
İNSANLARDAN GEÇTİ
Çiftlikteki 500 vizona virüsün insandan geçtiğini aktaran Zarnecki, vizonların 90 gün boyunca karantinaya alındığını ifade etti.
Polonya Tarım Bakanlığı'nın yeni kararnamesi ülkede koronavirüs tespit edilen vizonlar itlaf edilmek yerine ilk olarak karantinaya alınıyor.
DÜZENLİ TESTE TABİ TUTULACAKLAR
Bu kapsamda Biadki'deki çiftlikte karantinaya alınan vizonlar 90 gün boyunca düzenli olarak koronavirüs testine tabi tutulacak.
Karantinanın sonunda hayvanlar virüsü atlatamadıklarının görülmesi durumunda itlaf edilecek.