Polonya'da 8 bin gönüllüye askeri eğitim verilecek

Olası kriz durumlarına hazırlanan Avrupa ülkesi, temel askeri becerilerin geliştirilmesini hedefliyor.

Polonya'da belirli yaş aralığı, askeri eğitimden geçirilecek.

Açıklama, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'tan geldi.

15-65 yaş arasını kapsıyor

Blaszczak, 15 ile 65 yaş arasındaki 8 bin gönüllünün askeri eğitim programına alınacağını söyledi.

Bakan Blaszczak, ulusa hitaben televizyonda yaptığı konuşmada söz konusu eğitim programının kış boyunca süreceğini ifade etti.

Muhtemel krize hazırlık

Polonya'nın olası bir krize hazırlanması için mümkün olduğu kadar çok kişinin eğitilmesi gerektiğini belirten Blaszczak, ekim-kasım aylarında 4 bin kişinin programın ilk bölümünü tamamladığını kaydetti.

Blaszczak, gönüllü sayısını ikiye katlamayı amaçladıklarına dikkati çekerek, "15 ile 65 yaş arasındaki 8 bin gönüllü askeri eğitim programına alınacak." dedi.

Temel askeri beceriler öğretiliyor

Mümkün olduğu kadar çok kişiye temel askeri becerileri öğretmek istediklerini vurgulayan Blaszczak, "Kendinizi bir krizde, aşırı bir durumda bulursanız bu beceriler size yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

Her eyalete askeri birlik kursu

Polonya hükümeti, her eyalette en az bir askeri birlik kursu açmayı hedefliyor. Derslerin cumartesi günleri yapılması ve sekiz saat sürmesi planlanıyor.

AA'nın haberine göre, reşit olmayan kişilerin de bir ebeveyn ya da yasal vasi eşliğinde söz konusu eğitimlere katılabileceği belirtildi.