Polonya'da bomba alarmı: 14 bin kişiye tahliye emri verildi İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan bomba, ülkenin doğusunu alarm durumuna geçirdi. Binlerce kişinin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

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AA & Ensonhaber

Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu.

Ülkenin doğusundaki Lublin'de fark edilen bomba nedeniyle alarm verildi.

Polonyalılara tahliye uyarısı

Kentteki yaklaşık 14 bin kişiye, tahliye uyarısı gönderildi. Güvenlik güçleri, sokaklarda devriye atarak anonslarla bilgilendirmede bulundu.

Uyarının ardından bu sabah yerel saatle 07.00 itibarıyla başlayan tahliyeler saat 11.30'da sona erecek.

Anaokulları tatil edildi

Tahliye edilenleri kentteki bir stadyuma götürmek üzere otobüsler kaldırıldı. Ayrıca bölgedeki anaokulları bugün tatil edildi.

Engelliler ve bakıma muhtaç kişiler için özel düzenlemeler yapıldı.

Tamamen trafiğe kapatılacak

Belediye Başkanlığı, şehrin bombadan etkilenebilecek kısmının 11.30'dan itibaren tamamen trafiğe kapatılacağını ve toplu taşıma araçlarının diğer noktalara yönlendirileceğini duyurdu.

Bombanın imhası ve kaldırılma işlemlerinin öğleden önce bitmesi bekleniyor.