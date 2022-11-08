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- Polonya'da bulunan ABD askeri üssü genişletilecek
Polonya'da bulunan ABD askeri üssü genişletilecek
- 08.11.2022 - 12:12
- Güncelleme : 08.11.2022 - 12:29
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkenin batısındaki Powidz'de yer alan ABD askeri üssüyle ilgili açıklama yaptı.
Blaszczak, Powidz Üssü'ne ziyarette bulundu.
Bakan Blaszczak, söz konusu askeri kompleksin Polonya kuvvetlerini destekleyeceğini ve NATO ittifakının tüm doğu kanadını güçlendireceğini söyledi.
Hangar ve yakıt deposu inşa edilecek
Blaszczak, ABD'nin Polonya Büyükelçisi Mark Brzezinski ile gerçekleştirdiği ziyarette, Powidz'de bulunan ABD askeri üssünün genişletileceğini, buraya hangar ve depoların yanı sıra yakıt deposu inşa edileceğini aktardı.
ABD'li yetkililerle iş birliğini güçlendirme hakkında geçen hafta görüştüğünü anımsatan Blaszczak, "Apache helikopterlerinin Polonya'ya teslim edilmesini planlıyoruz. Gelecek yıl burada Polonya ordusunun teçhizatında bulunacak Abrams tanklarının yanında Apacheler büyük bir takviye olacak." dedi.
Polonya-ABD askeri iş birliği
AA'nın haberine göre, Blaszczak, Polonya-ABD askeri iş birliğinin çok dinamik şekilde gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Powidz'deki Amerikan üssünün büyümesine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.