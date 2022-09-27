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    Polonya’da elektrik fiyatı sabitleme planı onaylandı

    Elektrik faturalarında, 2023 yılı için üç aşamalı tarife uygulanmasına karar verildi. 2 bin, 2 bin 600 ve 3 bin kilovatsaatlik elektrik tüketimleri için, ayrı ayrı tarifeler belirlendi.
    • 27.09.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 10:58
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    Polonya’da elektrik fiyatı sabitleme planı onaylandı

    Polonya’da, elektrik faturalarına yönelik hükümet kanadından yeni bir adım geldi. Bakanlar Kurulu, hanelerin elektrik faturalarında üç aşamalı tarife uygulamaya karar verdi.

    Alınan bilgilere göre: alınan karar kapsamında gelecek yıl için 2 bin, 2 bin 600 ve 3 bin kilovatsaatlik elektrik tüketimlerinde ayrı tarifeler belirlendi.

    2 bin kilovatsaate kadar faturalar zamsız ödenecek

    Polonyalı vatandaşlar, 2 bin kilovatsaate kadar olan tüketimlerinde zamsız fatura ödeyecek. Bu sınır, engelli vatandaşlar için 2 bin 600 kilovatsaat, geniş aileler ve çiftçiler için ise 3 bin kilovatsaat olacak.

    17 milyon hane yararlanacak

    Hesaplamalara göre dondurulmuş fiyatlardan faydalanacak hane sayısı 17 milyon olacak.

    Ayrıca, elektrik tüketimini yüzde 10 azaltan haneler, faturada ek olarak yüzde 10 indirimle ödüllendirilecek.

    Polonya’da elektrik fiyatı sabitleme planı onaylandı #1


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