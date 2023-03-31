Polonya'da enflasyon 26 yıldan bu yana en yüksek seviyede Polonya, Şubat 2023'te 1996 yılından bu yana en yüksek enflasyon oranını kaydetti.

AA Enflasyon, dünyanın ortak sorunu oldu. Polonya’da yaşanan fiyat artışı çarşı pazarda kendisini gösteriyor. Gıda ürünlerindeki fiyat artışı yüzde 2,5 Polonya’da, Aralık 1996'dan bu yana rekor bir enflasyon oranı görülmesiyle gıda ürünlerindeki fiyat artışının yüzde 2,5 seviyelerine çıktığı bildirildi. Stary Kleparz pazarındaki sebze ve meyve fiyat etiketleri arttı Enflasyonun en son 20 yıl önce bu kadar yüksek seviyede görüldüğü ülkede gıda fiyatlarına görülen artış, Krakow’daki Stary Kleparz pazarındaki sebze ve meyve fiyat etiketlerine de yansıdı. Kentteki uygulanan zamlardan kafe ve restoranlar da olumsuz etkilendi.