Dolar
7.9423
0.4007%
Euro
9.3085
0.1797%
Altın
1895.92
-0.3138%
Borsa
1182.78
-0.5473%
G. Altın
483.903
0.0514%
Bitcoin
90704.64
-0.1705%
EXEN Coin
12.05
-0.41%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma deprem bombası imha edildi

    İkinci Dünya Savaşı'nda kanala düşen bombanın patlama anı havadan görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2020 - 11:25
    • Güncelleme : 15.10.2020 - 11:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma deprem bombası imha edildi

    Polonya'da bir kanalda, İkinci Dünya Savaşı sırasında Birleşik Krallık tarafından atıldığı belirtilen bomba tespit edildi.

    Deprem bombası olarak bilinen yaklaşık 5.5 tonluk Tallboy'ın, savaşın son aylarında atıldığı kaydedildi. Söz konusu bomba, düştüğü bölgede "deprem etkisiyle" daha fazla hasara yol açıyor.

    BOMBANIN PATLAMA ANI

    Polonya donanması, salı günü bombayı patlatmak yerine yanana kadar ısıtmayı içeren bir yöntem olan parlama ile etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ancak bomba patladı.

    Patlamanın etkisiyle su metrelerce yükseldi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

    Polonya'da ikinci dünya savaşından kalma deprem bombası patlatıldı ViDEO

    HALK TAHLİYE EDİLDİ

    AFP haber ajansına göre, bombanın etkisiz hale getirilmesi işleminden önce bölgede yaşayan yaklaşık 750 kişi tahliye edildi.

    Yetkililer, patlama sırasında kimsenin yaralanmadığını, operasyonun her aşamasının kontrol altında gerçekleştirildiğini bildirdi.

    NAZİ İŞGALİ YAŞANDI

    Nazi işgali altındaki Polonya, İkinci Dünya Savaşı boyunca defalarca bombalandı, birçok şehirde büyük yıkım yaşandı.

    Polonya da İkinci Dünya Savaşı ndan kalma deprem bombası imha edildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir