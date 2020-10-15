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- Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma deprem bombası imha edildi
Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma deprem bombası imha edildi
- Haber Merkezi
- 15.10.2020 - 11:25
- Güncelleme : 15.10.2020 - 11:25
Polonya'da bir kanalda, İkinci Dünya Savaşı sırasında Birleşik Krallık tarafından atıldığı belirtilen bomba tespit edildi.
Deprem bombası olarak bilinen yaklaşık 5.5 tonluk Tallboy'ın, savaşın son aylarında atıldığı kaydedildi. Söz konusu bomba, düştüğü bölgede "deprem etkisiyle" daha fazla hasara yol açıyor.
BOMBANIN PATLAMA ANI
Polonya donanması, salı günü bombayı patlatmak yerine yanana kadar ısıtmayı içeren bir yöntem olan parlama ile etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ancak bomba patladı.
Patlamanın etkisiyle su metrelerce yükseldi. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Polonya'da ikinci dünya savaşından kalma deprem bombası patlatıldı ViDEO
HALK TAHLİYE EDİLDİ
AFP haber ajansına göre, bombanın etkisiz hale getirilmesi işleminden önce bölgede yaşayan yaklaşık 750 kişi tahliye edildi.
Yetkililer, patlama sırasında kimsenin yaralanmadığını, operasyonun her aşamasının kontrol altında gerçekleştirildiğini bildirdi.
NAZİ İŞGALİ YAŞANDI
Nazi işgali altındaki Polonya, İkinci Dünya Savaşı boyunca defalarca bombalandı, birçok şehirde büyük yıkım yaşandı.