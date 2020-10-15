Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma deprem bombası imha edildi

İkinci Dünya Savaşı'nda kanala düşen bombanın patlama anı havadan görüntülendi.

Polonya'da bir kanalda, İkinci Dünya Savaşı sırasında Birleşik Krallık tarafından atıldığı belirtilen bomba tespit edildi.

Deprem bombası olarak bilinen yaklaşık 5.5 tonluk Tallboy'ın, savaşın son aylarında atıldığı kaydedildi. Söz konusu bomba, düştüğü bölgede "deprem etkisiyle" daha fazla hasara yol açıyor.

BOMBANIN PATLAMA ANI

Polonya donanması, salı günü bombayı patlatmak yerine yanana kadar ısıtmayı içeren bir yöntem olan parlama ile etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ancak bomba patladı.

Patlamanın etkisiyle su metrelerce yükseldi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Polonya'da ikinci dünya savaşından kalma deprem bombası patlatıldı ViDEO

HALK TAHLİYE EDİLDİ

AFP haber ajansına göre, bombanın etkisiz hale getirilmesi işleminden önce bölgede yaşayan yaklaşık 750 kişi tahliye edildi.

Yetkililer, patlama sırasında kimsenin yaralanmadığını, operasyonun her aşamasının kontrol altında gerçekleştirildiğini bildirdi.

NAZİ İŞGALİ YAŞANDI

Nazi işgali altındaki Polonya, İkinci Dünya Savaşı boyunca defalarca bombalandı, birçok şehirde büyük yıkım yaşandı.