Polonya'da insanlar sokaklara inerek AB kararına tepki gösterdi

Polonya Anayasa Mahkemesi'nin, AB yasalarını kabul etmemesinden sonra on binlerce insan sokaklara inerek anayasa mahkemesini ve hükümeti protesto etti.

Son zamanlarda yaşanan Polonya ve AB gerginligi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.

Polonya Anayasa Mahkemesi'nin AB anlaşmalarındaki bazı maddelerin Polonya anayasasına aykırı olduğu, AB yasalarının ulusal yasalardan üstün tutulamayacağı kararı onbinlerce Polonyalı tarafından protesto edildi.

"BİZ AB'DE KALIYORUZ, HÜKÜMET ÇIKIYOR"

Vatandaş Platformu (Platforma Obywatelska) partisinin lideri, eski başbakan Donald Tusk'un çağrısı üzerine bugün ülkenin çeşitli kentlerinde "Biz AB'de kalıyoruz, hükümet çıkıyor" adı altında AB yanlısı gösteriler düzenlendi.

Gösterilerin en büyüğü başkent Varşova'da gerçekleşirken, Varşova Belediyesi Basın Sözcüsü Monika Beuth-Lutyk ilk belirlemelere göre 80 ile 100 bin arasında kişinin katıldığını bildirdi. Kraliyet Şatosu Meydanı'ndaki protesto gösterisinde çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum örgütü lideri konuşma yaptı.

ANAYASA MAHKEMESİ İHLAL İLE SUÇLANDI

Ana muhalefet partisi Vatandaş Platformu'nun lideri Donald Tusk burada yaptığı konuşmada "sözde anayasa mahkemesinin" iktidar partisinin lideri Jaroslaw Kaczynski'nin talimatıyla Polonya anayasasını ihlal ederek ülkeyi AB'den çıkarmaya karar verdiğini söyledi.

HÜKÜMETE KARŞI SLOGANLAR ATILDI

"Hukuk ve Adalet Partili politikacıların neden AB'den çıkmak istediğini çok iyi biliyoruz. Vatandaşların haklarına, demokrasinin ilkelerine cezasız bir şekilde tecavüz edebilmek, sınırsız şekilde çalmak için" diyen Donald Tusk, AB standartlarının ihlal edilmesinin Polonya vatandaşlarının hak ve özgürlüklerinin elinden alınması anlamına geldiğini, her siyasi görüşten tüm vatandaşların bu durumu beraberce protesto etmek zorunda olduğunu söyledi. Yerel saatle 18:00'da başlayan gösteride sık sık "Demokratik Polonya, "Avrupalı Polonya" ile hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

MAHKEMESİ AB YASALARINI KABUL ETMEMİŞTİ

Polonya Anayasa Mahkemesi, Başbakan Mateusz Morawiecki'nin başvurusu üzerine geçtiğimiz Perşembe günü AB yasalarının ulusal yasalardan üstün kabul edilmesinin Polonya anayasasına aykırı olduğuna hükmetmişti. Yüksek mahkeme, AB anlaşmalarındaki bazı maddelerin de anayasaya aykırı olduğunu aktarmıştı.

FRANSA, POLONYA'NIN AYRILABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Polonya'nın AB'den ayrılma riskini taşıdığını ifade etmişti.

MACARİSTAN DA AB İLE KRİZ YAŞAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Macaristan'da 18 yaşından küçükler arasında eşcinselliği ve cinsiyet değişikliğini teşvik eden içeriklerin yasaklanması, AB ile kriz yaşanmasına neden olmuştu.

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