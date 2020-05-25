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- Polonya'da kadın hırsızı müşteri etkisiz hale getirdi
Polonya'da kadın hırsızı müşteri etkisiz hale getirdi
Bir markette soygun girişiminde bulunan hırsıza, müşteri müdahale etti.
- Haber Merkezi
- 25.05.2020 - 10:34
Hırsızlık girişiminin adresi Polonya...
Müşteri kılığında bir markete giren kadın hırsız, doğrudan kasiyere yöneldi.
Kasadaki paraları almak isteyen hırsız, marketten ayrıldığı sırada o anda içeride bulunan bir müşteri tarafından etkisiz hale getirildi.
HIRSIZA MÜDAHALE ANI KAMERADA
O anları, marketteki güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.
Polonya'da kadın hırsızı müşteri etkisiz hale getirdi VİDEO