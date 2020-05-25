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Bir markette soygun girişiminde bulunan hırsıza, müşteri müdahale etti.

Hırsızlık girişiminin adresi Polonya...

Müşteri kılığında bir markete giren kadın hırsız, doğrudan kasiyere yöneldi.

Kasadaki paraları almak isteyen hırsız, marketten ayrıldığı sırada o anda içeride bulunan bir müşteri tarafından etkisiz hale getirildi.

HIRSIZA MÜDAHALE ANI KAMERADA

O anları, marketteki güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

Polonya'da kadın hırsızı müşteri etkisiz hale getirdi VİDEO