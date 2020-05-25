Dolar
6.8152
0.0102%
Euro
7.4161
-0.1857%
Altın
1728.41
-0.3614%
Borsa
103024.34
0.3657%
G. Altın
378.667
-0.3935%
Bitcoin
60227.9
-4.3658%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Polonya'da kadın hırsızı müşteri etkisiz hale getirdi

    Bir markette soygun girişiminde bulunan hırsıza, müşteri müdahale etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2020 - 10:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Polonya'da kadın hırsızı müşteri etkisiz hale getirdi

    Hırsızlık girişiminin adresi Polonya...

    Müşteri kılığında bir markete giren kadın hırsız, doğrudan kasiyere yöneldi.

    Kasadaki paraları almak isteyen hırsız, marketten ayrıldığı sırada o anda içeride bulunan bir müşteri tarafından etkisiz hale getirildi.

    HIRSIZA MÜDAHALE ANI KAMERADA

    O anları, marketteki güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

    Polonya'da kadın hırsızı müşteri etkisiz hale getirdi VİDEO

    Görüş Bildir