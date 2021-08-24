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Polonya'da kadın kılığına girip araba çalan hırsız kayıplara karıştı

Polonya'da kadın kılığına girip araba çalan hırsız kayıplara karıştı

Polonya'da peruk, mini etek ve topuklu ayakkabı ile kadın kılığına giren kimliği belirsiz şahıs, çaldığı araba ile kayıplara karıştı.