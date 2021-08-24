Euro
9.8963
-0.09%
Dolar
8.4209
0.02%
Altın
488.84
-0.07%
Borsa
1.466
0.45%
Bitcoin
409.226
-2.53%
EXEN Coin
27.46
-6.05%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Polonya'da kadın kılığına girip araba çalan hırsız kayıplara karıştı

    Polonya'da peruk, mini etek ve topuklu ayakkabı ile kadın kılığına giren kimliği belirsiz şahıs, çaldığı araba ile kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 24.08.2021 - 18:32
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 18:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Polonya'da kadın kılığına girip araba çalan hırsız kayıplara karıştı

    Polonya'nın güneybatısındaki Janowice Wielkie kasabasında alışılmışın dışında bir hırsızlık vakası meydana geldi.

    Geçtiğimiz pazar günü arabasını park ettiği yerde bulamayan araç sahibi, polise haber verdi. Polis ekipleri, ihbarın ardından aracın park halinde olduğu yerde bulunan güvenlik kamerasına ait kayıtları inceledi.

    TANINMAMAK İÇİN KADIN KILIĞINA GİRDİ

    Görüntülerde, arabayı mini etekli bir kadının çaldığı görülürken, görüntüleri daha yakından inceleyen polisler söz konusu kişinin tanınmamak için kadın kılığına girmiş bir erkek olduğunu tespit etti.

    Kafasına peruk takan, mini etek ve topuklu ayakkabı giyen hırsız, kapısını sorunsuz şekilde açtığı otomobil ile uzaklaştığı görüldü.

    Polonya'da kadın kılığına girip araba çalan hırsız kayıplara karıştı VİDEO

    5 YIL HAPİSLE YARGILANIYOR

    Polis, kılık değiştirmesine rağmen hırsızın kimliğini tespit ederek, 27 yaşındaki hırsızı gözaltına aldı.

    Mahkemeye çıkarılmayı bekleyen şahsın 5 yıl hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor.

    Polonya da kadın kılığına girip araba çalan hırsız kayıplara karıştı #1

    Polonya da kadın kılığına girip araba çalan hırsız kayıplara karıştı #2

    Polonya da kadın kılığına girip araba çalan hırsız kayıplara karıştı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir