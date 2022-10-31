Polonya'da kış öncesi enerji tasarrufu önlemleri

Enerji krizi yaşayan Avrupa ülkelerinden olan Polonya'da, kış öncesi tasarruf önlemleri alınmaya başladı. Tarnow kentinde sokak lambalarının bir kısmı çalıştırılmadı..

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, petrol ve gaz fiyatlarında da yükseliş sürüyor.

Kış mevsiminin yaklaşması ile Rus gazına bağımlı olan Avrupa’da birçok ülke tasarruf önlemleri almaya başladı.

Enerji krizi yaşayan birçok ülke gibi, Polonya'da da kış öncesi tasarruf önlemleri alınmaya başladı.

Lambaların bir kısmı kapatıldı

Polonya'nın Tarnow kentinde sokak lambalarının bir kısmı çalıştırılmadı.

Eski tip ampuller LED ampullerle değiştirildi

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte halka enerji tasarrufu çağrısı yapılan kentte, sokak lambalarındaki 700'den fazla eski tip ampul, LED ampullerle değiştirildi.

AA'nın haberine göre yetkiler, modern LED aydınlatmaların yılda yaklaşık 150 MWh enerji tasarrufu sağlayacağını tahmin ediyor.