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    Polonya'da kış öncesi enerji tasarrufu önlemleri

    Enerji krizi yaşayan Avrupa ülkelerinden olan Polonya'da, kış öncesi tasarruf önlemleri alınmaya başladı. Tarnow kentinde sokak lambalarının bir kısmı çalıştırılmadı..
    • 31.10.2022 - 23:49
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    Polonya'da kış öncesi enerji tasarrufu önlemleri

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, petrol ve gaz fiyatlarında da yükseliş sürüyor.

    Kış mevsiminin yaklaşması ile Rus gazına bağımlı olan Avrupa’da birçok ülke tasarruf önlemleri almaya başladı.

    Enerji krizi yaşayan birçok ülke gibi, Polonya'da da kış öncesi tasarruf önlemleri alınmaya başladı.

    Lambaların bir kısmı kapatıldı

    Polonya'nın Tarnow kentinde sokak lambalarının bir kısmı çalıştırılmadı.

    Polonya da kış öncesi enerji tasarrufu önlemleri #1

    Eski tip ampuller LED ampullerle değiştirildi

    Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte halka enerji tasarrufu çağrısı yapılan kentte, sokak lambalarındaki 700'den fazla eski tip ampul, LED ampullerle değiştirildi.

    AA'nın haberine göre yetkiler, modern LED aydınlatmaların yılda yaklaşık 150 MWh enerji tasarrufu sağlayacağını tahmin ediyor.

    Polonya da kış öncesi enerji tasarrufu önlemleri #2

    Polonya da kış öncesi enerji tasarrufu önlemleri #3

    Polonya da kış öncesi enerji tasarrufu önlemleri #4

    Polonya da kış öncesi enerji tasarrufu önlemleri #5

    Polonya da kış öncesi enerji tasarrufu önlemleri #6

    Polonya da kış öncesi enerji tasarrufu önlemleri #7


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