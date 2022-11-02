Polonya'da kömür satışında tavan fiyat uygulaması

Avrupa'da artan enerji maliyetlerinin vatandaşa yansımasını azaltmak için Polonya'da satılan kömür fiyatına tavan fiyat sınırı koyuldu.

Polonya Hükümeti'nin eylülde önerdiği hane halklarını Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle artan enerji maliyetlerinden korumak için kömür fiyatının sınırlanmasını öngören düzenleme uygulamaya konuldu.

Polonya Parlamentosunca onaylanan tasarı dün Duda tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Hane halkı ton başına en fazla 420 euroluk kömür alabilecek

Buna göre, hane halkı ton başına en fazla iki bin zloti (420 avro) karşılığında yerel yönetimlerden kömür satın alabilecek.

Yerel yönetimler, üreticilerden ve toptancılardan ton başına 1500 zlotiden (312 avro) fazla olmayan bir ücretle kömür alabilecek.

AA'nın haberine göre hükümet, ağustosta evlerini ısıtmak için kömür kullanan tüm ailelere bir kereye mahsus olmak üzere üç bin zloti (630 avro, 640 dolar) ödenek ayırmıştı.