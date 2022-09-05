Polonya'da kömür ve odun hareketliliği yaşanıyor

Kış mevsimi öncesi tedbirlerin artırıldığı ülkedeki limanlar, yakıt maddelerine ev sahipliği yapmaya başladı.

Avrupa'da enerji krizi, gün geçtikçe derinleşiyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Moskova'ya uygulanan yaptırımlar, Avrupa'yı enerji alanında çıkmaza soktu.

Polonya'da kömür ve odun hareketliliği

Polonya, yaptırımlarla birlikte enerji ve yakıt krizinin ortaya çıktığı ülkelerden biri oldu.

Ülkede düzinelerce araba ve kamyonun, Lubelski Wegiel Bogdanka kömür madeninde sıraya girdiği anlar kameraya yansımıştı.

Limanlarda kış öncesi yoğunluk yaşanıyor

AA'nın haberine göre, Gdansk kentine getirilen büyük çapta kömür, ülke çapında dağıtılmak üzere kara veya demir yoluyla Polonya limanlarına aktarılıyor.

Ayrıca artan enerji maliyetleri sonrası alternatif seçeneklerin gündeme geldiği ülkede istiflenen odunlar da objektiflere yansıdı.

Ev halkının temel geçim maddesi oldu

Polonya'da kış mevsiminde olası kıtlık durumları nedeniyle endişeli olan ev sahipleri, eski dönemleri hatırlatan kuyruklarda ısınma yakıtı stoklamak için günler süren kuyruklar oluşturmuştu.

Polonya, her yıl kendi madenlerinden 50 milyon tonun üzerinde üretim yaparken, çoğu Rusya'dan ithal edilen kömür ise ev halkının temel geçim maddesi olmayı sürdürüyor.

Bu durumun nedeni ise rekabetçi fiyatlar ve Rus kömürünün ev kullanımı için daha uygun bir formda satılması.

Polonya'da uzun kömür kuyrukları oluştu ViDEO