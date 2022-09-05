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    Polonya'da kömür ve odun hareketliliği yaşanıyor

    Kış mevsimi öncesi tedbirlerin artırıldığı ülkedeki limanlar, yakıt maddelerine ev sahipliği yapmaya başladı.
    • 05.09.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 12:48
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    Polonya'da kömür ve odun hareketliliği yaşanıyor

    Avrupa'da enerji krizi, gün geçtikçe derinleşiyor.

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Moskova'ya uygulanan yaptırımlar, Avrupa'yı enerji alanında çıkmaza soktu.

    Polonya'da kömür ve odun hareketliliği

    Polonya, yaptırımlarla birlikte enerji ve yakıt krizinin ortaya çıktığı ülkelerden biri oldu.

    Ülkede düzinelerce araba ve kamyonun, Lubelski Wegiel Bogdanka kömür madeninde sıraya girdiği anlar kameraya yansımıştı.

    Limanlarda kış öncesi yoğunluk yaşanıyor

    AA'nın haberine göre, Gdansk kentine getirilen büyük çapta kömür, ülke çapında dağıtılmak üzere kara veya demir yoluyla Polonya limanlarına aktarılıyor.

    Ayrıca artan enerji maliyetleri sonrası alternatif seçeneklerin gündeme geldiği ülkede istiflenen odunlar da objektiflere yansıdı.

    Polonya da kömür ve odun hareketliliği yaşanıyor #1

    Ev halkının temel geçim maddesi oldu

    Polonya'da kış mevsiminde olası kıtlık durumları nedeniyle endişeli olan ev sahipleri, eski dönemleri hatırlatan kuyruklarda ısınma yakıtı stoklamak için günler süren kuyruklar oluşturmuştu.

    Polonya, her yıl kendi madenlerinden 50 milyon tonun üzerinde üretim yaparken, çoğu Rusya'dan ithal edilen kömür ise ev halkının temel geçim maddesi olmayı sürdürüyor.

    Bu durumun nedeni ise rekabetçi fiyatlar ve Rus kömürünün ev kullanımı için daha uygun bir formda satılması.

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    Polonya'da uzun kömür kuyrukları oluştu ViDEO


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