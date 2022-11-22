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    Polonya'da mezardan altın çaldılar

    Polonya'da hırsızlar, elmas işlemeli altın saati ve altın kravat iğnesiyle gömülen bir adamın mezarını açarak, yaklaşık 10 bin euro değerindeki saatle kravat iğnesini çaldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 13:14
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    Polonya'da mezardan altın çaldılar

    Polonya'nın Lodz kentindeki mezarlıkta, ilginç bir hırsızlık vakası yaşandı.

    Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden bir kişi, ailesinin isteğiyle 40 bin zloti değerindeki elmas işlemeli altın saati ve 7 bin zloti değerindeki elmas işlemeli altın kravat iğnesiyle gömüldü.

    Aile, mezar taşının kaldırılarak söz konusu değerli eşyaların çalındığını fark etmesinin ardından polise başvurdu.

    Hırsızı ihbar edene ödül verilecek

    Polis olaya ilişkin soruşturma başlatırken, aile ise hırsızı ihbar edene 30 bin (yaklaşık 6 bin 400 euro) zloti ödül vereceğini açıkladı.

    Polonya yasalarına göre mezar hırsızları, 6 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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