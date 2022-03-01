Basın toplantısı sırasında bir muhabir, mikrofonu eline alarak İngiliz Başbakan'a sert eleştiriler yöneltti. Muhabir, "Polonya'ya geliyorsunuz ama Kiev'e gitmiyorsunuz, korkuyorsunuz" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Polonya'nın başkenti Varşova'da mevkidaşı Mateusz Morawiecki ile görüştü.

Ukrayna krizini ele alan liderler, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

JOHNSON'A DÖNEREK SÖYLEDİ: KORKAKSIN

Basın toplantısı sırasında muhabirlerden biri söz alarak Başbakan Johnson'a ve Batı dünyasına eleştirilerini sıralarken, Johnson'ı "korkak" olmakla suçladı.

Ukraynalıların çaresizlik içinde Batı'dan hava sahalarını korumalarını istediğini anımsatan gazeteci, "Uçuşa yasak bölge istiyoruz. Bunun Üçüncü Dünya Savaşı'nı tetikleyebileceğinden söz ediyorsunuz. Peki alternatif nedir?" ifadelerini kullandı.

Polonya'da muhabirden Boris Johnson'a Ukrayna tepkisi ViDEO

"POLONYA'YA GELİYORSUNUZ AMA KİEV'E GİTMİYORSUNUZ"

Polonya ve Romanya'da savaş uçakları ve hava savunma sistemlerinin varlığından söz eden aynı muhabir, "En azından bu hava savunma sistemi, Ukrayna'nın doğusunu koruyabilir. Dolayısıyla kadınlar ve çocuklar sınıra gelebilir." dedi.

Muhabir, İngiltere Başbakanı Johnson'a dönerek tepkisini dile getirirken, "Polonya'ya geliyorsunuz ama Kiev'e, Lviv'e gitmiyorsunuz çünkü korkuyorsunuz." şeklinde konuştu.

"NATO ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI ÇIKACAK DİYE KORKUYOR"

NATO'nun Üçüncü Dünya Savaşı'ndan "korktuğu" için Ukrayna'yı savunma konusunda istekliği olmadığını öne süren ve konuşmasının sonunda gözyaşlarını tutamayan gazeteci, "Daha fazla yaptırımdan söz ediyorsunuz ama Roman Abramoviç'e yaptırım uygulanmıyor. Kendisi Londra'da. Çocukları bombardıman altında değil, Londra'da. Putin'in çocukları Hollanda'da, Almanya'da." ifadelerine yer verdi.