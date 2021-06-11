Zincir marketin şubelerine gelen muz kolileri içerisinden yeşil paketler çıktı. Yapılan incelemelerin ardından paketlerin içerisinde kokain olduğu belirlendi.

Polonya’nın başkenti Varşova'nın Srodmiescie ilçesinde bulunan zincir markette, reyonlara dizilmek üzere açılan muz kolilerinin içinden gizlenmiş yeşil küçük paketler çıktı.

Çalışanlar durumu yöneticilerine bildirdi.

Yapılan incelemenin ardından, diğer şubelere muz kolilerinin kontrol edilmesi bilgisi gönderildi.

DİĞER ŞUBELERDE DE RASTLANDI

Kontroller sonucu Varşova Mokotow ve Bielany şubelerinin yanı sıra diğer ilçelerdeki şubelerde de söz konusu yeşil paketlere rastlanıldı.

Yaşanan durum üzerine, market yöneticileri durumu polise aktardı.

PAKETLERE EL KONULDU

Belirtilen adreslere gelen ekipler, şüpheli paketlere el koydu.

Toplam 160 kilogram yeşil paketin içerisinde, kokain olduğu belirlendi.

Polonya’da muz kolilerinin içerisinden kokain çıktı VİDEO



DEĞERİ YAKLAŞIK 70 MİLYON LİRA

Varşova Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Sylwester Marczak konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon zloti (68 milyon 244 bin 900 Türk lirası) olduğunu ifade etti.

Konuyla bağlantılı olan kişilerin bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.