Polonya'da sahibinin yıkadığı aracı çalmaya çalıştı

Aracını yıkayan adamı gözüne kestiren hırsız, bir anlık boşluktan faydalanarak şoför mahalline bindi. Engel olmaya çalışan araç sahibi başarılı olunca, şahıs arkasına bakmadan kaçtı.

Polonya'nın batısındaki Wschowa kasabasında bir hırsız, uzun süre araç yıkama istasyonunda gözüne kestirdiği aracını yıkayan adamı izledi.

Adam aracın sağ arka tarafına geçince harekete geçen hırsız, sol taraftan gelip şoför mahalline bindi.

ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Araç sahibinin sağ taraftan arabaya binmesi ile arbede yaşandı.

Hırsız kontağı çevirmeye çalışırken, araç sahibi engel olmaya çalıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

ANAHTARI KONTAKTAN ÇEKTİ

Yaşanan arbedede hırsız arabayı çalıştırırken araç sahibi pes etmedi.

Kontağın anahtarını çekmeyi başaran adam, arabasını kurtardı. Hızla araçtan inen hırsız, arkasına bakmadan kaçtı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, hırsızın kimliğini tespit etti.

Wchowa'da ikamet eden 38 yaşında bir kişi olduğu belirlenen şahıs, kısa süre içinde yakalandı. Çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 aylık tutuklama kararı verildi. Şahıs, cezaevine gönderildi.

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