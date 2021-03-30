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    Polonya'da sahibinin yıkadığı aracı çalmaya çalıştı

    Aracını yıkayan adamı gözüne kestiren hırsız, bir anlık boşluktan faydalanarak şoför mahalline bindi. Engel olmaya çalışan araç sahibi başarılı olunca, şahıs arkasına bakmadan kaçtı.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 18:04
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 18:06
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    Polonya'da sahibinin yıkadığı aracı çalmaya çalıştı

    Polonya'nın batısındaki Wschowa kasabasında bir hırsız, uzun süre araç yıkama istasyonunda gözüne kestirdiği aracını yıkayan adamı izledi.

    Adam aracın sağ arka tarafına geçince harekete geçen hırsız, sol taraftan gelip şoför mahalline bindi.

    ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

    Araç sahibinin sağ taraftan arabaya binmesi ile arbede yaşandı.

    Hırsız kontağı çevirmeye çalışırken, araç sahibi engel olmaya çalıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

    Polonya da sahibinin yıkadığı aracı çalmaya çalıştı #1

    ANAHTARI KONTAKTAN ÇEKTİ

    Yaşanan arbedede hırsız arabayı çalıştırırken araç sahibi pes etmedi.

    Kontağın anahtarını çekmeyi başaran adam, arabasını kurtardı. Hızla araçtan inen hırsız, arkasına bakmadan kaçtı.

    Polonya da sahibinin yıkadığı aracı çalmaya çalıştı #2

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, hırsızın kimliğini tespit etti.

    Wchowa'da ikamet eden 38 yaşında bir kişi olduğu belirlenen şahıs, kısa süre içinde yakalandı. Çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 aylık tutuklama kararı verildi. Şahıs, cezaevine gönderildi.

    Polonya'da sahibinin yıkadığı aracı çalmaya çalıştı VİDEO

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