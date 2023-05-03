Polonya'da Türk seçmenler, 14 Mayıs için oy kullanıyor Toplam 10 bin 457 seçmenin bulunduğu ülkenin başkenti Varşova'da sandık kuruldu. Seçmenler, siyasi tercihlerini sandığa yansıtmaya başladı.

AA & Ensonhaber

Polonya'da Türk vatandaşları, 14 Mayıs seçimleri için sandığa gitmeye başladı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri kapsamında tercihlerini sandığa yansıtıyor.

Varşova'da sandık kuruldu

Başkent Varşova'da sandık kuruldu. Seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek oy kullanabilecek.

10 bin 457 seçmen var

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Polonya'da toplam 10 bin 457 seçmen bulunuyor.

73 ülkede oylar kullanılıyor

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Yurt dışı seçmen için yarın başlayacak oy verme işlemleri, yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a kadar sürecek. Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında da yarın oy verme işlemi başlayacak.

Gümrük kapılarında oy verme, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek.

Yurt dışında ilk kez oy kullanacakların sayısı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.

Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646.