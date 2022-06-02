Petrol
113.99
-1.98%
Euro
17.6655
0.97%
Dolar
16.461
0.42%
Altın
979.85
0.68%
Borsa
258
0.00%
Bitcoin
498.186
-4.45%
BTXN Coin
12.39
-0.95%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Polonya'da Ukraynalı mülteciler için çağrı: Geri dönme vakti geldi

    Varşova hükümeti, mültecilere yapılan yardımlarda kesinti kararı aldı. Ülke basınındaki haberlerde, "Ukrayna'ya dönme vaktinin geldiğinin göstergesi" yorumuna yer verildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 10:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Polonya'da Ukraynalı mülteciler için çağrı: Geri dönme vakti geldi

    Rusya'nın saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mülteciler, çareyi komşu ülkelere sığınmakta buldu.

    Polonya, Ukraynalıların en çok sığındığı ülke konumunda bulunuyor.

    Ancak son günlerde Ukraynalı sivillerin ülkelerine dönmesi gerektiğine ilişkin çağrılar yapılıyor.

    1 Temmuz'dan itibaren destek ödemesi kaldırıldı

    Polonya basınından Rzeczpospolita gazetesi, Varşova hükümetinin Ukraynalı mülteciler için sağladığı konaklama parasının bir ay içinde tükeneceğini, yöneticilerin Ukraynalılardan bağımsız hareket etmesini istediğini yazdı.

    Hükümet, mülteci başına verdiği 40 Polonya Zlotisi'ni (yaklaşık 153 Türk Lirası) 1 Temmuz'dan itibaren ödememe kararı aldı.

    "Polonya'daki birçok insanın bağımsız olabileceğine inanıyoruz"

    Açıklama, İçişleri ve İdare Bakanlığı Başkan Yardımcısı ve hükümetin Mülteciler Temsilcisi Paweł Bossernaker'den geldi.

    Bossernaker, "Polonya'daki birçok insanın bağımsız olabileceğine ve uyum sağlayabileceğine inanıyoruz. İstisnalar da olacak. Bazı insanlar için ayrıcalıklar genişletilecek: engelliler, hamile ve çok çocuklu kadınlar." dedi.

    "Belki de Ukrayna'ya dönme vaktinin geldiğinin göstergesi"

    Öte yandan Krakow'daki Pedagogical Üniversitesi'nden Profesör Piotr Długosz, "Belki de hükümetin kapsamlı bir araştırması var ve çoğu mültecinin zaten kendi işini yaptığını görüyor.

    Belki de bu karar, bir dereceye kadar desteğin bittiğini ve Ukrayna'ya dönme vaktinin geldiğinin göstergesi." ifadelerini kullandı.

    Polonya da Ukraynalı mülteciler için çağrı: Geri dönme vakti geldi #1Polonya da Ukraynalı mülteciler için çağrı: Geri dönme vakti geldi #2


    İlginizi Çekebilir

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fransa Büyükelçiliği'ne ziyaret
    Politika

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fransa Büyükelçiliği'ne ziyaret

    Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: Üzerimize düşeni yapmalıyız
    Dünya

    Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: Üzerimize düşeni yapmalıyız

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir