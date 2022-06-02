Polonya'da Ukraynalı mülteciler için çağrı: Geri dönme vakti geldi

Varşova hükümeti, mültecilere yapılan yardımlarda kesinti kararı aldı. Ülke basınındaki haberlerde, "Ukrayna'ya dönme vaktinin geldiğinin göstergesi" yorumuna yer verildi.

Rusya'nın saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mülteciler, çareyi komşu ülkelere sığınmakta buldu.

Polonya, Ukraynalıların en çok sığındığı ülke konumunda bulunuyor.

Ancak son günlerde Ukraynalı sivillerin ülkelerine dönmesi gerektiğine ilişkin çağrılar yapılıyor.

1 Temmuz'dan itibaren destek ödemesi kaldırıldı

Polonya basınından Rzeczpospolita gazetesi, Varşova hükümetinin Ukraynalı mülteciler için sağladığı konaklama parasının bir ay içinde tükeneceğini, yöneticilerin Ukraynalılardan bağımsız hareket etmesini istediğini yazdı.

Hükümet, mülteci başına verdiği 40 Polonya Zlotisi'ni (yaklaşık 153 Türk Lirası) 1 Temmuz'dan itibaren ödememe kararı aldı.

"Polonya'daki birçok insanın bağımsız olabileceğine inanıyoruz"

Açıklama, İçişleri ve İdare Bakanlığı Başkan Yardımcısı ve hükümetin Mülteciler Temsilcisi Paweł Bossernaker'den geldi.

Bossernaker, "Polonya'daki birçok insanın bağımsız olabileceğine ve uyum sağlayabileceğine inanıyoruz. İstisnalar da olacak. Bazı insanlar için ayrıcalıklar genişletilecek: engelliler, hamile ve çok çocuklu kadınlar." dedi.

"Belki de Ukrayna'ya dönme vaktinin geldiğinin göstergesi"

Öte yandan Krakow'daki Pedagogical Üniversitesi'nden Profesör Piotr Długosz, "Belki de hükümetin kapsamlı bir araştırması var ve çoğu mültecinin zaten kendi işini yaptığını görüyor.

Belki de bu karar, bir dereceye kadar desteğin bittiğini ve Ukrayna'ya dönme vaktinin geldiğinin göstergesi." ifadelerini kullandı.