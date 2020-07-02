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    Polonya’da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı: 32 yaralı

    Polonya’da yolcu otobüsü ile 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6’sı ağır 32 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 02.07.2020 - 20:30
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    Polonya’da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı: 32 yaralı #1

    Polonya'nın güneyindeki Yukarı Silezya bölgesinde bulunan Boguslawice kasabası yakınlarında 1 numaralı devlet yolunda seyir halindeki yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı.

    6'SI AĞIR 32 KİŞİ YARALANDI

    Kazada tırlardan biri yanarak küle dönerken, 6’sı ağır 32 kişi yaralandı. Olay yerine 30 itfaiye ekibi ile 4 ambulans helikopter sevk edilirken, yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

    İtfaiye ekipleri, kaza sırasında otobüste 40 yolcu olduğunu belirtti. Kazanın neden meydana geldiği henüz bilinmezken, 1 numaralı devlet yolu geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.

    Polonya’da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı: 32 yaralı #2

    Polonya’da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı: 32 yaralı #3

    Polonya’da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı: 32 yaralı #4

    Polonya’da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı: 32 yaralı #5

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