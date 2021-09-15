Polonya’dan AB’den çıkış tartışmalarına net yanıt: ‘Polexit’ olamayacak

AB’den çıkış anlamına gelen Polexit kelimesinin ülkede sık sık kullanılmasının ardından açıklamalar yapan iktidar partisi PiS Genel Başkanı Kaczynski, “Hiçbir şekilde Polexit olmayacak” dedi.

İngiltere’de başlayan Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmaya yönelik tartışmalar, AB içerisindeki diğer ülkelerde de yankı buldu.

İngiltere’nin birlikten çıkışını ifade eden Brexit sözcüğünün benzeri olan Polexit sözcüğü, Polonya’da sıkça anılmaya başlandı.

Polonya’nın AB’den ayrılması anlamına gelen bu sözcüğün gündemde geniş yer tutmasının ardından, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi Genel Başkanı (PiS) Jaroslaw Kaczynski, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmak istemediğini ve egemenliğini koruyan bir ülke olarak üyeliğini sürdürmek istediği yönünde açıklamalar yaptı.

“HİÇBİR ŞEKİLDE POLEXIT OLMAYACAK”

Polonya resmi haber ajansına (PAP) açıklamalar yapan Kaczynski, Polexit sözcüğünün muhalefet tarafından propaganda amaçlı kullanıldığını, Polonya'nın AB'den ayrılmayı düşünmediğini vurguladı.

Kaczynski, “Hiçbir şekilde Polexit olmayacak. Bu, bugüne kadar bize karşı birçok defa kullanılan bir propaganda.” sözleri ile AB’den çıkış iddialarını kesin bir dille reddetti.

ÜLKENİN GELECEĞİ AB’DE

Hükümetin, ülkenin geleceğini AB'de gördüğünü aktaran Kaczynski, AB'nin şimdi bir kriz dönemi yaşadığını ve partisinin bu krizin çözümü için kararlı bir duruş sergilediğini belirtti.

ÜYE ÜLKELERİN EŞİTLİK İLKESİNİN İHLALİ

Almanya başta olmak üzere bazı güçlü ülkelerin AB'yi araç olarak kullandığını vurgulayan Kaczynski, bu tavırların ‘üye ülkelerin eşitlik ilkesini ihlal ettiğini’ öne sürdü.

Kaczynski, tüm üye ülkelerin AB'nin temel sözleşmelerine uyması gerektiğinin altını çizerek partisi PiS'nin, AB'nin geleceğine yönelik net fikirlere sahip olduğunu kaydetti.