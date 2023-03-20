Polonyalı siyasetçiden savaş çıkışı: Başka seçeneğimiz kalmayacak Polonya'nın Fransa Büyükelçisi Jan Emeryk Rosciszewski, Varşova'nın 'zorunda kalırsa' Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa doğrudan girebileceğini ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir yılı aşkın süredir devam ediyor.

Bölgede çatışmalar devam ederken Rusya saldırılarına, Ukrayna ise direnmeye devam ediyor.

Polonyalı siyasetçi: Savaşa girebiliriz

Fransa'da yayın yapan LCI'ye konuşan Polonya'nın Fransa Büyükelçisi Jan Emeryk Rosciszewski, Rusya'nın Ukrayna'nın topraklarını gasbettiğini ve insanları öldürdüğünü belirtti.

Rosciszewski, Ukrayna'nın bağımsızlığını savunduğunu vurgulayarak, "Yani ya Ukrayna bugün bağımsızlığını savunacak, aksi takdirde medeniyetimizin temeli olan temel değerlerimiz tehdit altında olduğu için bu çatışmaya katılmak zorunda kalacağız. Başka seçeneğimiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Büyükelçilik ifadeleri kabul etmedi

Polonya'nın Fransa Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Rosciszewski'nin ifadelerinin doğru yorumlanmadığı öne sürüldü.

Açıklamada, "Büyükelçi Rosciszewski'nin sözleri bağlamından koparılarak yorumlanmıştır. Büyükelçi, Rus tehditini vurgulamıştır" ifadesi kullanıldı.

"Savaş hakkında hiçbir şey bilmiyor"

Polonyalı asker ve siyasetçilerden Adrian Tomaszkiewicz de Twitter hesabından, "Polonya'nın şu anki Fransa Büyükelçisi tarafından çok tehlikeli ve sorumsuzca bir açıklama yapıldı. Kendisi savaş hakkında hiçbir şey bilmiyor ve bu yüzden böyle saçma sapan konuşuyor. Başbakan Mateusz Morawiecki, çok geç olmadan bu adam hakkında bir şeyler yapın" paylaşımında bulundu.