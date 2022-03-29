Polonya'nın asker sayısı kararı: 300 bine çıkaracağız

Savunma Bakanı Blaszczak, orduyu yeniden silahlandıracaklarını söyledi. Blaszczak, hedeflerini 250 bin tam zamanlı asker ve 50 bin bölgesel savunma gücü şeklinde sıraladı.

Rusya-Ukrayna savaşı, Polonya'yı askeri alanda radikal değişiklikler yapmak zorunda bıraktı.

Ukrayna ile sınırı bulunan ve Rus güçlerinin saldırıları nedeniyle en çok mülteciyi ağırlayan ülke, asker sayısını yükseltme kararı aldı.

ASKER SAYISI ARTIRILACAK

"Ordu birliklerinin sayısını artıracağız." diyen Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, bu sayıyı 300 bine çıkaracaklarını açıkladı.

Blaszczak, "Polonya ordusunu yeniden silahlandıracağız. Orduyu en modern teçhizat ve silahlarla donatacağız." açıklamasını yaptı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ETKİLİ OLDU

Polonya Savunma Bakanı, orduda 250 bin tam zamanlı asker, 50 bin de bölgesel savunma gücü sayısına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek Polonya Silahlı Kuvvetleri'ni modernize etme ve genişletme kararında, Rusya-Ukrayna savaşının etkili olduğunu söyledi.

BAYRAKTAR TB2 AÇIKLAMASI

Polonya'nın ordunun modernizasyonu için alacağı silahlar arasında (Bayraktar) TB2'ler ile HIMARS roket sistemlerini sıralayan Blaszczak, "Polonya ordusu şimdiye kadar olduğundan daha kalabalık olmalı." ifadesini kullandı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 18 Mart'ta Rusya-Ukrayna savaşına tepki olarak Polonya Silahlı Kuvvetleri'ni modernize etmeyi ve genişletmeyi amaçlayan Anavatan Savunma Yasası'nı imzalamıştı.