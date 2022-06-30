Başbakan Morawiecki, yapımı sona eren duvarı yerinde inceledi. 186 kilometrelik duvar, 5,5 metre yüksekliğinde inşa edildi.

Belarus-Polonya sınırı, geçtiğimiz yıl göçmen krizine sahne olmuştu.

İki ülke sınırında binlerce göçmenin soğuk hava şartlarında mahsur halde kalmış şekilde beklemesi dünyanın gündemine oturmuştu.

Çelik duvar inşa ettiler

Polonya, benzer görüntülerin yaşanmaması için inşasına başladığı Belarus sınırındaki çelik duvarın yapımını tamamladı.

Ülkenin Başbakanı Mateusz Morawiecki, yapımı tamamlanan çelik duvarı yerinde inceledi.

"Savaşın ilk işareti, Lukaşenko'nun sınıra saldırısıydı"

Morawiecki, burada yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın ilk işaretinin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Polonya sınırına saldırısı olduğunu savundu.

Polonya'nın Belarus sınırına inşa ettiği çelik duvar tamamlandı ViDEO

186 kilometrelik çelik duvar

Polonya hükümetinin ocak ayında yapımına başladığı duvarın Rusya'ya karşı mücadelenin bir parçası olduğunu belirten Morawiecki, Belarus sınırına 5,5 metre yüksekliğinde 186 kilometrelik çelik duvarın yapımının tamamladığını söyledi.

"Milyonlarca Ukraynalı göçmene kapıları açtık"

Morawiecki, milyonlarca Ukraynalı göçmene kapılarını açtıklarını hatırlatarak, "Olacakları gördüğümüz siyasi öngörümüz sayesinde bugün Ukrayna'ya yardım edebiliyoruz." dedi.

AA'nın haberine göre, insan hakları savunucuları ise Hristiyan göçmenleri kabul eden ve Müslüman göçmenleri ile reddeden hükümete tepki gösterdi.