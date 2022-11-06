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    Polonya'nın Rusya sınırına jiletli tel çekme çalışması görüntülendi

    Güvenlik güçleri, Rusya'ya ait bölgeyle olan sınırı tel örgüyle kapattı.
    • 06.11.2022 - 16:03
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    Polonya'nın Rusya sınırına jiletli tel çekme çalışması görüntülendi

    Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Kaliningrad'a uçuş başlatılacağını yönelik açıklama, Polonya'da alarm seviyesini yükseltti.

    Kaliningrad'daki Khrabrovo Havaalanı'ndan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar da dahil olmak üzere Basra Körfezi ve Asya'daki ülkelerden hava yolu firmalarının çekilmeye çalışılacağı belirtildi.

    Kaliningrad sınırına jiletli tel çekildi

    Bunun üzerine olası göçmen akınının önüne geçmek için Rusya'nın Kaliningrad bölgesi sınırına jiletli tel çekildi.

    Polonyalı yetkililer, sınır boyunca geçici tel örgü için çalışma yürüttü. Böylece 200 kilometrelik doğu sınırının tamamı koruma altına alınacak.

    Elektronik cihazlarla donatılacak

    AA'nın haberine göre, sınır, gelen sinyalleri doğrulamak için sismik sensörler ve gece görüş kameraları dahil olmak üzere bir dedektör sistemi gibi çeşitli elektronik güvenlik önlemleriyle donatılacak.

    Polonya'nın Rusya sınırına jiletli tel çekme çalışması görüntülendi ViDEO

    Sınır güvenliğini güçlendirme adımı

    Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Kaliningrad'a uçuşların başlamasıyla ilgili rahatsız edici bilgiler nedeniyle, bu sınırı kapatarak Polonya'nın Kaliningrad bölgesi ile sınırındaki güvenliği güçlendirecek önlemler almaya karar verdim." demişti.

    Rusya: Polonya'nın meselesi

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise sınır bariyeri hakkında yorum yapmayı reddederken, bunu "Polonya'nın meselesi" olarak nitelendirmişti.

    Polonya nın Rusya sınırına jiletli tel çekme çalışması görüntülendi #1

    Polonya nın Rusya sınırına jiletli tel çekme çalışması görüntülendi #2

    Polonya nın Rusya sınırına jiletli tel çekme çalışması görüntülendi #3

    Polonya nın Rusya sınırına jiletli tel çekme çalışması görüntülendi #4

    Polonya nın Rusya sınırına jiletli tel çekme çalışması görüntülendi #5


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