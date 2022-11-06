Güvenlik güçleri, Rusya'ya ait bölgeyle olan sınırı tel örgüyle kapattı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Kaliningrad'a uçuş başlatılacağını yönelik açıklama, Polonya'da alarm seviyesini yükseltti.

Kaliningrad'daki Khrabrovo Havaalanı'ndan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar da dahil olmak üzere Basra Körfezi ve Asya'daki ülkelerden hava yolu firmalarının çekilmeye çalışılacağı belirtildi.

Kaliningrad sınırına jiletli tel çekildi

Bunun üzerine olası göçmen akınının önüne geçmek için Rusya'nın Kaliningrad bölgesi sınırına jiletli tel çekildi.

Polonyalı yetkililer, sınır boyunca geçici tel örgü için çalışma yürüttü. Böylece 200 kilometrelik doğu sınırının tamamı koruma altına alınacak.

Elektronik cihazlarla donatılacak

AA'nın haberine göre, sınır, gelen sinyalleri doğrulamak için sismik sensörler ve gece görüş kameraları dahil olmak üzere bir dedektör sistemi gibi çeşitli elektronik güvenlik önlemleriyle donatılacak.

Polonya'nın Rusya sınırına jiletli tel çekme çalışması görüntülendi ViDEO

Sınır güvenliğini güçlendirme adımı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Kaliningrad'a uçuşların başlamasıyla ilgili rahatsız edici bilgiler nedeniyle, bu sınırı kapatarak Polonya'nın Kaliningrad bölgesi ile sınırındaki güvenliği güçlendirecek önlemler almaya karar verdim." demişti.

Rusya: Polonya'nın meselesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise sınır bariyeri hakkında yorum yapmayı reddederken, bunu "Polonya'nın meselesi" olarak nitelendirmişti.