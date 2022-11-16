Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köye düşen füze dünya basınında

Uluslararası gazeteler, ölümlere yol açan saldırıyı yakından takip ediyor. Aktarılan haberlerde, "Savaş, Polonya'ya sıçradı. Putin'in savaşı kızışıyor" ifadeleri yer aldı.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyü, füzeli saldırının hedefi oldu.

Hemen ardından Rusya'yı hedef alan açıklamalar yapılırken, Moskova iddiaları yalanladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Gerginliği daha da tırmandırmak amaçlanmaktadır. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır." dedi.

"Putin'in savaşı Polonya'ya sıçradı"

Dünya basınından gazeteler, sıcak gelişmeyi ilk sayfalarından okurlarına aktardı.

"i" adlı gazete, "Putin'in savaşı Polonya'ya sıçradı" başlığını kullandı. Düşen füze sonucu 2 kişinin öldüğü belirtilirken, Rusya'nın iddiaları reddettiğine dikkat çekildi.

Telegraph: Rus füzesi Polonya'yı vurdu

Telegraph ise haberinde patlamanın yaşandığı noktaya dair fotoğrafa yer verdi. Başlıkta, "Rus füzesi Polonya'yı vurdu." denildi.

Gazetenin haberinde, "Ukrayna NATO üyesi olmasa da, Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 'NATO üyesi Polonya'ya yönelik ölümcül bir saldırı Ukrayna'ya yapılmış bir saldırıdır' dedi." ifadesi kullanıldı.

Metro: Putin'in savaşı kızışıyor

"Putin'in savaşı kızışıyor" diyen Metro, "Rus füzeleri Polonya'yı vurdu" ifadesine yer erdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarının arttığı bir dönemde meydana gelen olayda 2 can kaybının yaşandığı aktarıldı.

Polonyalı yetkililerin, düşen füze sonrası acil durum toplantısı yapmak üzere harekete geçtiği kaydedildi.

Mirror: Rus bombaları Polonya'yı vurdu

Haberinde Rus ordusunu hedef gösteren Mirror gazetesi de Polonya'daki patlamaların yanı sıra, salı günü Ukrayna'ya 100'den fazla füze ateşlendiğini bildirdi.

Aynı haberde, ölümcül saldırı sonrası NATO'nun kriz toplantısı yapacağı aktarıldı.

Guardian: Polonya'da acil durum toplantısı

Guardian, "Füzelerin Polonya'ya düştüğü iddialarının ortasında Rus yaylım ateşi Ukrayna'yı vurdu" dedi.

Polonya hükümetinin acil durum toplantısı yapma kararı aldığı, Zelensky'nin G20 liderlerini savaşı durdurmak üzere yardıma çağırdığı anlatıldı.

El Mundo: Polonya NATO'yu uyardı

İspanya merkezli El Mundo, "Polonya, NATO'yu topraklarında yaşanan patlama konusunda uyardı" diye yazdı.

Haberde, "Varşova, Ukrayna sınırında iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olaydan sonra İttifak'ın 4. maddesine atıfta bulunuyor. Müttefikler, yerel medyanın işaret etmesi ve Kremlin'in yalanlaması üzerine, bunların Rus füzeleri olup olmadığını araştırıyor." ifadeleri kullanıldı.