Polonya'ya geçen Ukraynalıların sayısı artıyor: 12 milyona yaklaştı Sınır Muhafızları, "Ukrayna'dan Polonya'ya geçen kişi sayısı 11 milyon 911 bini geçti" açıklamasında bulundu.

AA

Rusya'nın saldırıları nedeniyle milyonlarca kişi, Ukrayna'yı terk etmek zorunda kaldı.

Polonya Sınır Muhafızları, ülkeye giriş yapan son mülteci sayısını paylaştı.

Ukrayna'dan Polonya'ya giren mülteci sayısı 16 Mayıs itibarıyla yaklaşık 12 milyon olurken ülkeden ayrılanların sayısı da 10 milyonu geçti.

Yapılan açıklamada, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana yoğun göç yaşandığı anımsatıldı.

Son sayı 11 milyon 911

Ülkeye, Ukrayna'dan yalnızca dün 22 bin kişinin girdiği belirtilerek şu ifade kullanıldı:

Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen kişi sayısı 11 milyon 911 bini geçti.

Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 10 milyon 119 bin olduğu kaydedildi.

Ağırlık kadın ve çocuklarda

Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) Nezdindeki Daimi Temsilciliği'nden paylaşılan bilgiye göre, Ukrayna'dan Polonya'ya geçenlerin yüzde 80'den fazlasını kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Polonya Ekonomi Enstitüsünün 12 Mayıs'ta yayınladığı rapora göre, 1 milyondan fazla Ukraynalı, halihazırda Polonya'da kayıtlı yaşıyor.

Yüzde 74'ü dönmeyi planlıyor

Ukraynalıların yüzde 80'i, Polonya toplumunun kendilerine karşı olumlu bir tutuma sahip olduğunu düşünüyor ancak Polonyalıların mültecilerin durumuna ilişkin görüşleri değişiyor.

Ukraynalı mültecilerin yardıma muhtaç olduğuna inananların oranı savaşın başından bu yana yüzde 84'ten yüzde 50'ye düştü.

Polonya'da bulunan Ukraynalıların yüzde 74'ü ülkesine dönmeyi planlıyor.