Polonya'ya giden Ukraynalı mülteci çocuklara dil eğitimi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan kaçan mültecilerin çocukları Polonya'daki okullarda dil eğitimi görmeye başladı.

Polonya Eğitim ve Bilim Bakanı Przemyslaw Czarnek, Lubycza Krolewska'da düzenlediği basın toplantısında, 30 bin Ukraynalı çocuğun Lehçe dil eğitimi aldığını duyurdu.

Lehçe konuşamayan Ukraynalı çocukları, Polonya eğitim sistemine entegre etmenin en iyi yolunun okullardaki hazırlık bölümleri olduğunu belirten Czarnek, ülkedeki kapalı okulların da bu amaçla kullanılması gerektiğini kaydetti.

600 BİN ÇOCUKTAN 30 BİNİ EĞİTİME BAŞLADI

Bakan Czarnek, Polonya'ya gelen okul çağındaki 600-650 bin çocuktan 30 bininin eğitime başlamasıyla ilgili olarak da bu rakamın çok düşük olduğunu, Ukraynalı velilerin büyük bölümünün bu konuda hala bir karara varamadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan Polonya'ya 1 milyon 720 bin 227 kişi geçti.