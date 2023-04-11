Polonya'ya göç etmek zorunda kalan Ukraynalıların sayısı 11 milyonu geçti Polonya’nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Ukrayna’dan Polonya’ya gidenlerin sayısının 11 milyonu geçtiği açıklandı.

DHA

Rusya ile Ukrayna arasındaki başlayan savaşın üzerinden bir yıl geçti.

Binlerce sivilin ölümüne neden olan savaşta milyonlarca Ukraynalı, ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı.

Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere vatanlarını geride bırakmak zorunda olan Ukraynalıların sayılarıyla ilgili güncel veri paylaşıldı.

Sayıları 11 milyonu aştı

En çok göçün yaşandığı Polonya'da AB Daimi Temsilciliği'nin paylaştığı verilere göre sınırı geçen Ukraynalıların sayısının 11 milyonu aştığı aktarıldı.

11 milyonu aşan Ukraynalı göçmenlerin yüzde 87'sinin kadın ve çocuk olduğu da aktarılırken, yardımların süreceği duyuruldu.

Yüzde 87'si kadın ve çocuk

Polonya’nın AB Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, “Bugün, Rus saldırısının başlamasından bu yana Polonya-Ukrayna sınırını geçenlerin sayısı 11 milyonu aşmıştır. Bunların yaklaşık yüzde 87'si kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Savaştan kaçan herkes Polonya'da barınak ve ihtiyaç duydukları her türlü yardımı bulacaktır.” denildi.