Pompeo: Çin'in korona karşısındaki tutumu utanç verici

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ingiltere ziyareti sırasında mevkidaşı Dominic Raab ile bir araya geldi.

İkili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Pompeo konuşmasının büyük bir bölümünde Çin’in koronavirüs salgını üzerinden eleştirdi.

"ÇİN'İN İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ"

Önlenebilir bir salgın yaşandığını ve Çin’in bu konudaki tavrının "utanç verici" olduğunu ifade eden Pompeo, "Başkan Şi, dünyaya yardım etmek yerine Çin Komünist Partisinin iki yüzlülüğünü gösterdi." dedi.

İngiltere’yi Çin firması Huawei ürünlerini ülkenin 5G altyapısında kullanma kararından vazgeçmesini "ilkeli bir yanıt" olarak niteleyen Pompeo, Başbakan Boris Johnson’ın İngiltere halkı için en iyi olana karar verdiğini söyledi.

Çabalarının belirli bir şirkete yönelik olmadığı vurgulayan Pompeo, sadece ABD vatandaşlarının verilerini korumak istediklerini belirtti.

"DEMOKRASİYE DEĞER VEREN HER ULUS ÇİN'E KARŞILIK VERMELİ"

Pompeo, İngiltere'nin Çin'e karşı durmak için daha fazlasını yapması gerektiğini düşünüp düşünmediğine ilişkin bir soru üzerine, meseleye bu şekilde bakmadığını ifade ederek, ancak "demokrasiye değer veren her ulusun Çin Komünist Partisinin yol açtığı tehdidi anlamasını" beklediğini söyledi.

ABD ve Çin arasındaki mevcut ticaret savaşını savunan Pompeo, "Her ulusun Çin Komünist Partisine her alanda karşılık vermesini istiyoruz. Umarım bir koalisyon kurabiliriz." diye konuştu.