Pompeo: İsrail'in çıkarına zarar vermeden BAE’ye silah vereceğiz

İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Abu Dabi'ye silah satmak istediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasının ardından İsrail'e gitti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşen Pompeo, ardından kameraların karşısına geçti.

Pompeo, "İsrail’in niteliksel askeri gücünü zayıflatmadan BAE'ye yardım etmeyi dengelemenin bir yolunu bulacaklarını" söyledi.

"GÜVENLİKTE 20 YILDAN FAZLA İLİŞKİMİZ VAR"

BAE ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin başladığı bir dönemde Washington'un Abu Dabi'ye F-35 savaş uçağı satıp satmayacağı konusu İsrail'de güvenlikle ilgili tartışmalara neden oldu.

ABD'li bakan, "ABD'nin niteliksel askeri üstünlük ile ilgili yasal gereksinimleri var ve buna saygı duyuyoruz. BAE ile de 20 yılı aşkın bir güvenlik ilişkimiz var." diye konuştu.

"BAE'YE GEREKLİ SİLAHLARI SAĞLAMALIYIZ"

F-35'ler ve diğer herhangi bir silah sisteminden bahsetmeyen Mike Pompeo, "BAE'nin kendini İran tehdidine karşı koruması için Abu Dabi'ye ihtiyaç duyduğu ekipmanları sağlamaktan emin olmak istediklerini" kaydetti.

Pompeo, bunu İsrail'in askeri üstünlüğünü garantin altına alarak yapmanın bir yolunu bulacaklarını belirtti.

"BAE İLE ANLAŞMA, SİLAH KONUSUNU KAPSAMIYOR"

Netanyahu ise BAE ile normalleşme anlaşmasının İsrail'in herhangi bir silah anlaşmasını kabul etmesini içermediğini aktardı ve şöyle dedi:

"Üzerinde anlaşılan bir silah anlaşması olduğunu bilmiyorum ama pozisyonumuz değişmedi."

İsrail'de dalgalanan BAE bayrakları ViDEO



