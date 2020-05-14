Pompeo: İsrail'in ilhak konusunda karar verme hakkı var

İsrail basınına Netanyahu-Gantz hükümetinin ilhak adımını değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kararın Tel Aviv'e ait olduğunu söyledi.

Washington'dan ilhak konusunda Tel Aviv'e destek açıklaması geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Israel Hayom gazetesine verdiği röportajda, dün İsrail'e yaptığı ziyaretin detaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pompeo, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde kurulacak yeni koalisyon hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak etme konusunda karar verme hakkı ve sorumluluğu" olduğunu söyledi.

ÇİN KONUSUNDAKİ RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ

Netanyahu ve yeni koalisyon ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile yaptığı görüşmelerde birçok konuyu ele aldıklarını belirten Pompeo, Çin'in İsrail'deki etkinliğinden duydukları endişeyi dile getirdiğini aktardı.

"İLHAK, İSRAİL'E AİT BİR KARAR"

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "İsrail'e ilhak edilmesi" planına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Pompeo, "Bu konuda da (ilhak) konuştuk. Şunu yeniden hatırlatayım ki bu konu (ilhak) İsrail'e ait bir karar. (Netanyahu-Gantz hükümeti) Bunu nasıl yapacaklarına karar verme hakları ve sorumlulukları var." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN SÖZDE ORTADOĞU BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Ortadoğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

KOALİSYONUN İLHAK ANLAŞMASI

ABD'li ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecini başlatmıştı.

Netanyahu ile Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclis'in onayına sunabilecek.