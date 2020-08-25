Pompeo: Umarım bir gün İran, İsrail ile normalleşir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmenin Tahran'ın çıkarına olduğunu savundu.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, normalleşme anlaşması sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah satabileceklerinin sinyalini verdi.

Temaslarının ardından İsrail basınından Jerusalem Post'a konuşan Pompeo, İran konusuna değindi.

İRAN TEMENNİSİ

Pompeo, İran dahil Orta Doğu'daki tüm ülkelerin, İsrail ile bağlarını normalleştirmenin kendi çıkarlarına olduğunu görmelerinin kaçınılmaz olduğunu savunarak, "Umarım bir gün İranlılar da İsrail ile normalleşir." dedi.

"TÜM DÜNYA BU YÖNE DÖNECEK"

İsrail ile normalleşmenin Orta Doğu'ya istikrar getireceğini iddia eden Pompeo, İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi beklenen ülkeler arasında Suudi Arabistan'ın olup olmadığına ilişkin, "Nihayetinde tüm dünya bu yöne dönecek." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı, BAE'nin normalleşmeden sonra ABD'den F-35 savaş uçaklarını satın almak isteyeceği yönündeki haberler üzerine çıkan İsrail'de yaşanan tartışmalara da değindi.

"İRAN TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYALAR"

Mike Pompeo, Washington'ın her zaman İsrail'in güvenliğine bağlı kalacağını belirterek, BAE'nin güvenliğini sağlamak için 20 yıldan fazla bir süredir Abu Dabi'ye gelişmiş silah sistemlerini sattıklarını kaydetti.

"BAE’nin ihtiyaç duyduğu silah sistemlerine sahip olduklarından emin olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmakla yükümlüyüz." diyen Pompeo, "İsrail gibi onlar da İran tehdidiyle karşı karşıyalar." diye konuştu.

"KARARLIYIZ VE YAPACAĞIZ"

Abu Dabi yönetimine Patriot füze sistemleri ve diğer ekipmanları sağladıklarını dile getiren Pompeo, "Artık İsrail'i tanımış olmaları gerçeği bize yeniden değerlendirme ve neyin uygun olduğunu, nasıl yaptığımızı görmemiz için bir şans daha veriyor. Bunu yapmaya kararlıyız ve yapacağız." şeklinde konuştu.

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