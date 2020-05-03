Pompeo: Virüs Vuhan'daki laboratuvarda yapıldı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, koronavirüsün Çin'deki laboratuvarda üretildiğini söyleyerek bu konuda kanıtları olduğunu belirtti.

Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde 3 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 240 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Virüs salgını nedeniyle en çok etkilenen ABD’de bilanço artıyor. Ölü sayısının 60 bini geçtiği ABD yönetiminde ise virüsün Çin'de insan eliyle oluşturulduğu ve bu şekilde dünyay yayıldığı inanışı var.

Konu hakkında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bir açıklama yaptı

"ÇOK SAYIDA KANIT VAR"

Pompeo "Korona virüs Vuhan’daki laboratuvarda yapıldı" ifadelerini kullanırken, "Rahatlıkla söyleyebilirim ki virüsün Wuhan’da bulunan laboratuvardan geldiğine dair çok sayıda kanıt mevcut’’ dedi.

Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği gibi korona virüsün insan yapımı olduğunu yarasa veya hayvan pazarından kaynaklanmadığını ortaya koyan kanıtlara sahip olduklarını aktardı.

"ÇİN DÜNYAYI UYARMADI"

Pompeo, "Şu ana kadar birçok uzman bu virüsün insan yapımı olduğunu düşünüyor. Buna inanmamak için hiçbir neden yok’’ ifadelerini kullandı. Pompeo, konuşmasının devamında Çin’i salgın konusunda dünyayı bilgilendirmedikleri konusunda suçladı.