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    Popocatepetl Yanardağı 24 saat içinde ikinci kez patladı

    Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı son 24 saatte ikinci kez patladı.
    • İHA
    • 15.01.2022 - 01:07
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    Popocatepetl Yanardağı 24 saat içinde ikinci kez patladı

    Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (Cenapred) tarafından yapılan açıklamada, patlamanın etkisiyle yanardağda lav ve kül çıkışı olduğu kaydedilirken, küçük çaplı bir volkanik deprem meydana geldiği bildirildi.

    Yanardağdan çıkan küllerin 1 kilometre yüksekliğinde bir bulut oluşturduğu ve kuzeydoğu yönünde ilerleyerek bu bölgede kül yağışına neden olabileceği bildirildi.

    YETKİLİLER VATANDAŞLARI UYARDI

    Sağlığa zararlı olabilecek kül yağışı nedeniyle Puebla ve Tlaxcala eyaletlerinde yaşayan vatandaşlara zehirlenmeye karşı önlem almaları konusunda çağrı yapıldı. Yetkililer patlama sonucu her an yanardağdan parça düşebileceğine dikkat çekerek vatandaşlara yanardağdan uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

    Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

    Popocatepetl Yanardağı 24 saat içinde ikinci kez patladı #1

    4 AYDA 10 KEZ PATLADI

    Öte yandan, en son dün patlama gerçekleşen Popocatepetl Yanardağı’nda, geçtiğimiz Eylül ayında üç, Ekim’de iki, Aralık ayında ise üç kez patlama meydana gelmişti.

    Popocatepetl Yanardağı 24 saat içinde ikinci kez patladı #2

    Popocatepetl Yanardağı 24 saat içinde ikinci kez patladı #3


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