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    Portekiz, orman yangınlarına karşı alarmda

    Portekiz'de hükümet, olası yangınları önlemek için ormanlara 3 günlük giriş yasağı uygulamaya başladı.
    • 22.08.2022 - 05:35
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    Portekiz, orman yangınlarına karşı alarmda

    Portekiz hükümeti, 40 dereceyi bulan sıcaklığın ve rüzgarın da olduğu olumsuz hava şartlarının etkisiyle olası orman yangınlarının önüne geçebilmek için ormanlara girişleri yasakladı.

    Alarm durumu kapsamında ormanlarda askerlerin de aralarında olduğu devriye ekipleri görevlendirildi.

    500 ek itfaiyeci alınacak

    Sivil Koruma Kurumu da ek 500 itfaiyecinin işe alınacağını açıkladı.

    Portekiz, orman yangınlarına karşı alarmda #1

    Tarım işçileri sabah 11'e kadar çalışabilecek

    AA'nın haberine göre; 3 günlük önlemlerde ayrıca tarım işçilerine özel izinler dışında sadece sabah saat 11.00'a kadar tarlalarında çalışma izni veriliyor.

    Ülkede mevcut durumda kuzeydeki Penafiel ve Canelas bölgelerinde yangınlar devam ediyor.

    Portekiz'de sadece geçtiğimiz hafta dağlık Serra de Estrella bölgesinde 28 bin hektarlık alan yanmıştı.

    Yıl başından bu yana 70 bin hektardan fazla ormanlık alanın yandığını belirten yetkililer, bunun önceki 10 yılın yıllık ortalamasından yüzde 59 daha yüksek seviyede olduğunu bildirmişti.


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