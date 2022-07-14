Portekiz'de cuma namazı kılmak istedi, işten atıldı

Cuma namazına gidebilmek için öğle arası saatlerinde değişikliğe gitmeyi tekli eden İbrahim Aybek, yöneticiden "Ya cumayı ya şirketi bırakacaksın" yanıtını aldı.

Portekiz’de ikamet eden İbrahim Aybet, nisan ayında Teleperformance şirketi bünyesinde bir reklam projesinde müşteri temsilcisi olarak çalışmak üzere eğitime kabul edildi.

Portekiz vatandaşlığı da bulunan Aybek, cuma namazlarına gidebilmek için öğle saatlerinde değişiklik talep etti.

Yöneticiden "Ya cumayı ya bu şirketi bırakacaksın. Birini seç.” cevabını alan Aybek, yöneticiye Portekiz'de böyle bir yaklaşım sergileyemeyeceğini, buna yönelik bir yasa olduğunu hatırlattığını söyledi.

“İslamofobik oldukları için konuyu büyüttüler”

AA’nın haberine göre; cuma namazına yönelik talebi sonrası şirkette kendisinin bulunduğu birimde mobbinge maruz kaldığını belirten Aybek, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

"Ben izin istemiyorum, cami şirketin yanında. Öğlen yemeği saatimi 13.30-14.30'da kullanmama izin verin' diyorum. Öğlen yemeği zaten 1 saat. Biz zaten esnek çalışma saati uygulanan bir şirkette çalışıyoruz. Bu hiç supervisor'a gitmeden basit çözülebilecek bir konuydu ama bunlar, İslamofobik oldukları için konuyu büyüttüler, en son tırmandırdılar ve olay işten çıkmama kadar geldi."

Şirket hakkında idari soruşturma başlatıldı

Aybek, bunun bir özgürlük meselesi olduğunun altını çizdi. Kendisinin yaşadığı durumla ilgili şirkette idari soruşturma başlatıldığını ve bunun sonucunu beklediğini aktaran Aybek, "Burada yabancı düşmanlığıyla ilgili bir kurum var. Bu kuruma şikayette bulundum, talebim inceleniyor." dedi.

Aybek, kurum içi idari soruşturma ve Yabancı Düşmanlığı Komisyonu'na yaptığı başvuruların sonuçlanmasının ardından şirkete ve mobbing yapanlara ayrı ayrı dava açmayı düşündüğünü dile getirdi.

Teleperformance şirketine, Aybek'in işten çıkarılma gerekçelerini ve bunun Aybek’in cuma namazına yönelik talebiyle bağlantısı soruldu.

Teleperformance şirketi resmi kaynaklarından gönderilen yazıIı yanıtta, Aybek’in kişisel haklarına saygıdan ötürü işten çıkarılmasına yol açan koşulların açıklanamayacağı belirtilerek, "Hiçbir çalışanımızı dini tercihlerine göre işe almadığımızı ya da işten çıkarmadığımızı teyit edebiliriz." ifadesi kullanıldı.

Aybek’in işten çıkarılmasının başlıca sebebi olarak ibadetine yönelik talebi mi olduğu sorusu üzerine şunlar kaydedildi:

"Aybek, işe alım sürecinde namaz kılmak için izin istedi. Onun çalışma programı da bu isteği doğrultusunda ibadet zamanlarına uygun olacak şekilde ayarlandı. İşe alım süreci tamamlanınca Teleperformance Portugal kendisini işe aldı. Düzenli performans değerlendirmelerinin ardından yasal deneme süresinde İbrahim Aybek’in sözleşmesi feshedildi."

Şirket kaynakları, Teleperformance'ta 35 dilde hizmet veren 111 milletten 13 binden fazla çalışanın olduğunu aktararak, çalışanların dini görüşlerine, dini pratiklerine saygı duyulduğunu ve ayrımcılık yapılmadığını savundu. Aybek'in durumu ülkede din ve ibadet özgürlüğü tartışmalarının da gündeme gelmesine yol açtı.

‘Deneme süresi sözleşmesi feshedildi’

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Diario Noticias (DN) da Aybek ile röportaj yaptı ve Teleperfomance şirketine hem Aybek’in işten çıkarılma sebeplerini sordu. Şirket, DN’ye gönderdiği yanıtında da herhangi bir neden belirtmezken, Aybek'in deneme süresinde sözleşmesinin feshedildiğini kaydetti.