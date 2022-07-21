Portekiz'de sıcak hava dalgası 1065 kişinin ölümüne sebep oldu

Portekiz'de etkisini gösteren aşırı sıcaklıklar sebebiyle 7-18 Temmuz arasında 1065 kişinin öldüğü açıklandı.

Avrupa sıcak hava dalgasının etkisi altında adeta kavruluyor.

Portekiz'de de yaşanan ölüm artışları sebebiyle yetkililer aşırı sıcakları sorumlu tuttu.

Can kaybı 1065 oldu

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 7-18 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1065'e ulaştı.

Yüksek sıcaklıkların artmasıyla ilerleyen günlerde daha fazla ölümün muhtemel olduğu belirtildi.

Yangın riski yüksek seviyede

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA) verilerine göre, ülkede sıcaklık "yangın riski yüksek" seviyede seyrediyor.

Bazı bölgelerde sıcaklığın 40 derecenin üstünde olduğu ülke topraklarının yüzde 80'inde kuraklık yaşanırken, halihazırda devam eden 13 yangın nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri alevlerin tehdidi altında bulunuyor.

İspanya'da 500 kişi hayatını kaybetti

AA'nın haberine göre, İspanya'da da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirilmişti.

Avrupa'yı kavuran sıcaklık Türkiye'ye gelmeyecek - Haberi için tıklayınız -