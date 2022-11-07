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    Powerball'da büyük ikramiye rekoru: 1.9 milyar dolar

    Powerball'da büyük ikramiye rekoru: 1.9 milyar dolar

    ABD'nin ünlü lotosu Powerball'da, 39 haftadır devretmesinin ardından büyük ikramiye 1.9 milyar dolara ulaşarak dünya rekoru kırdı.
    • 07.11.2022 - 07:38
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 08:35
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    ABD’nin 45 eyaleti, başkent Washington DC, Porto Riko ve Virgin Adaları’nda çekilen lotoda, oynayanların büyük ikramiye için 6 rakamın hepsini bilmesi gerekiyor.

    Bir kişiye çıkarsa 1.9 milyar dolar kazanacak

    Tüm rakamları bilme ihtimali 292,2 milyonda 1 olan lotoda, söz konusu büyük ikramiyenin tek bir kişiye çıkması halinde lotodan tek seferde 1.9 milyar dolar ile en fazla para kazanan talihli olarak dünya rekoru kıracak.

    Powerball da büyük ikramiye rekoru: 1.9 milyar dolar #1

    Bir önceki ikramiyeyi 3 kişi kazandı

    İHA'nın haberine göre; bir önceki rekor ikramiye olan 1.59 milyar dolar, 3 talihli arasında bölüştürülmüştü.

    Powerball’da en son 3 Ağustos’ta 200 milyon dolarlık büyük ikramiye Pennsylvania'ya çıkmıştı.

    Powerball da büyük ikramiye rekoru: 1.9 milyar dolar #2

    Tahlililer, tek seferde veya 29 yılda taksitli şekilde ödüllerini alabiliyorken, büyük ikramiye federal ve yerel vergilere tabi tutuluyor.

    Powerball da büyük ikramiye rekoru: 1.9 milyar dolar #3


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