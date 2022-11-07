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- Powerball'da büyük ikramiye rekoru: 1.9 milyar dolar
Powerball'da büyük ikramiye rekoru: 1.9 milyar dolar
ABD'nin ünlü lotosu Powerball'da, 39 haftadır devretmesinin ardından büyük ikramiye 1.9 milyar dolara ulaşarak dünya rekoru kırdı.
- 07.11.2022 - 07:38
- Güncelleme : 07.11.2022 - 08:35
ABD’nin 45 eyaleti, başkent Washington DC, Porto Riko ve Virgin Adaları’nda çekilen lotoda, oynayanların büyük ikramiye için 6 rakamın hepsini bilmesi gerekiyor.
Bir kişiye çıkarsa 1.9 milyar dolar kazanacak
Tüm rakamları bilme ihtimali 292,2 milyonda 1 olan lotoda, söz konusu büyük ikramiyenin tek bir kişiye çıkması halinde lotodan tek seferde 1.9 milyar dolar ile en fazla para kazanan talihli olarak dünya rekoru kıracak.
Bir önceki ikramiyeyi 3 kişi kazandı
İHA'nın haberine göre; bir önceki rekor ikramiye olan 1.59 milyar dolar, 3 talihli arasında bölüştürülmüştü.
Powerball’da en son 3 Ağustos’ta 200 milyon dolarlık büyük ikramiye Pennsylvania'ya çıkmıştı.
Tahlililer, tek seferde veya 29 yılda taksitli şekilde ödüllerini alabiliyorken, büyük ikramiye federal ve yerel vergilere tabi tutuluyor.