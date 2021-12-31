Euro
15.0567
0.87%
Dolar
13.3170
1.02%
Altın
778.7810
1.32%
Borsa
1,863.65
-1.68%
Bitcoin
622.212
0.50%
BTXN Coin
35.59
-0.86%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Pozitif yolcu, İzlanda uçağının tuvaletinde 5 saat boyunca izole oldu

    Amerikalı öğretmen, İzlanda yolculuğu sırasında test sonucunun pozitif olduğunu öğrendi. Fotieo, uçağın tuvaletinde gönüllü karantinaya girdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 09:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pozitif yolcu, İzlanda uçağının tuvaletinde 5 saat boyunca izole oldu

    Şikago'dan İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e giden uçakta ilginç anlar yaşandı.

    Boğazında ağrı hisseden ABD'li öğretmen Marisa Fotieo, yanına aldığı kitle koronavirüs olup olmadığını öğrenmek için kendine test uyguladı.

    TUVALETTE KENDİNİ İZOLE ETTİ

    20 Aralık'ta gerçekleşen yolculukta Fotieo, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından uçağın tuvaletinde 5 saatlik gönüllü karantinaya girdi.

    Kabin görevlilerinden biri, Fotieo'ya yiyecek ve içecek sağladı. Amerikalı öğretmen, NBC'ye yaptığı açıklamada, "Çılgın bir deneyimdi. Uçakta 150 yolcu vardı ve en büyük korkum, onlara koronavirüs bulaştırmaktı." dedi.

    Pozitif yolcu, İzlanda uçağının tuvaletinde 5 saat boyunca izole oldu ViDEO

    "VIP KARANTİNA"

    Fotieo, İzlanda'ya vardığında bir Kızılhaç otelinde karantinaya girmek zorunda kaldığını söyledi.

    Tuvalette izolasyona ilişkin görüntülerini paylaşan Fotieo, "VIP karantina" notunu düştü.

    Pozitif yolcu, İzlanda uçağının tuvaletinde 5 saat boyunca izole oldu #1

    Pozitif yolcu, İzlanda uçağının tuvaletinde 5 saat boyunca izole oldu #2

    Pozitif yolcu, İzlanda uçağının tuvaletinde 5 saat boyunca izole oldu #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir