Amerikalı öğretmen, İzlanda yolculuğu sırasında test sonucunun pozitif olduğunu öğrendi. Fotieo, uçağın tuvaletinde gönüllü karantinaya girdi.

Şikago'dan İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e giden uçakta ilginç anlar yaşandı.

Boğazında ağrı hisseden ABD'li öğretmen Marisa Fotieo, yanına aldığı kitle koronavirüs olup olmadığını öğrenmek için kendine test uyguladı.

TUVALETTE KENDİNİ İZOLE ETTİ

20 Aralık'ta gerçekleşen yolculukta Fotieo, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından uçağın tuvaletinde 5 saatlik gönüllü karantinaya girdi.

Kabin görevlilerinden biri, Fotieo'ya yiyecek ve içecek sağladı. Amerikalı öğretmen, NBC'ye yaptığı açıklamada, "Çılgın bir deneyimdi. Uçakta 150 yolcu vardı ve en büyük korkum, onlara koronavirüs bulaştırmaktı." dedi.

Pozitif yolcu, İzlanda uçağının tuvaletinde 5 saat boyunca izole oldu ViDEO

"VIP KARANTİNA"

Fotieo, İzlanda'ya vardığında bir Kızılhaç otelinde karantinaya girmek zorunda kaldığını söyledi.

Tuvalette izolasyona ilişkin görüntülerini paylaşan Fotieo, "VIP karantina" notunu düştü.