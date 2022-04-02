Prens Andrew ‘bir Türk’ten rüşvet aldı’ iddiası

FETÖ’den tutuklanan eski milletvekili İlhan İşbilen’in eşi Nebahat Evyap İşbilen’in İngiliz pasaportu için Prens Andrew’a 750 bin sterlin rüşvet verdiği öne sürülüyor.

İngiltere’de adı son dönemde cinsel taciz skandallarıyla anılan ve bu nedenle askeri unvanları geri alınan York Dükü Prens Andrew’ın, İngiliz pasaportu almak isteyen bir Türk’ten Rüşvet aldığı iddia edildi.

İngiliz Daily Telegraph (DT) gazetesinin dün manşete taşıdığı habere göre, Prens Andrew, bir dönem Goldman Sachs’ta da bankacılık yapan Selman Türk adlı şahıstan yaklaşık 1 milyon sterlinlik ödeme aldı.

Kraliyeti sarsan skandal, şimdilerde kayıp olan bu para ile ilgili Yüksek Mahkeme’de dava açılması üzerine ortaya çıktı.

İNGİLİZ PASAPORTU ALMAK İSTEDİ

İddiaya göre, York Dükü’ne yapılan ödemeler arasında, Türk milyoner Nebahat Evyap İşbilen’in 750 bin sterlinlik (yaklaşık 14 milyon TL) ‘bağışı’ da bulunuyor.

76 yaşındaki Nebahat İşbilen, 2015 yılında FETÖ’den tutuklanan İlhan İşbilen’in eşi olarak biliniyor.

Nebahat İşbilen’in, Türkiye’de hakkında açılan soruşturmadan kaçabilmek için İngiliz pasaportu almak istediği, bu konuda yardımcı olması için Selman Türk aracılığıyla Prens Andrew’a rüşvet verdiği iddia edildi.

Fakat Nabahat İşbilen, Selman Türk’ün kendisini dolandırdığını öne sürerek İngiltere’de dava açtı.

HER ŞEYİN BAŞLADIĞI ETKİNLİK

Prens Andrew’ın Kasım 2019’da St James Sarayı’nda düzenlediği “Pitch@Palace” adlı yatırım yarışması sonrası bu olay yaşandı.

Etkinlikte CEO’lar, influencer’lar, melek yatırımcılar, mentörler ve iş ortakları bir araya geldi.

Etkinliğin prestijli “Halkın Seçimi” ödülü ise “Heyman AI” adlı dijital bankacılık şirketine verildi.

Şirketin kurucusu ve CEO’su olan Selman Türk adlı genç finansçı, bu etkinliğin ardından Prens Andrew ile yakın ilişkiler kurdu.

PRENS ANDREW’IN HESABINA 750 BİN STERLİN

İkili birlikte birçok başarılı işe de imza attı.

Mahkeme kayıtlarına göre, etkinlikten tam 9 gün sonra, yani 15 Kasım 2019 tarihinde, Prens Andrew’ın kişisel hesabına 750 bin sterlinlik bir para girişi oldu.

Paranın Nebahat Evyap İşbilen tarafından gönderildiği belirlendi.

FETÖ’NÜN LONDRA’DAKİ BANKASI

İşbilen’in iddiasına göre, ödeme Selman Türk’ün aracılığıyla İngiliz pasaportu alabilmesi için Prens Andrew’a rüşvet olarak yapıldı.

İngiliz Daily Telegraph ve Daily Mail gazeteleri ise Prens Andrew’ın 750 bin sterlinlik bu ödemeyi daha sonra iade ettiğini yazdı.

İngiltere’de dijital bankacılık faaliyeti yürütmek üzere kurulan ancak 1,5 yıl sonra batan “Heyman AI”, Türk basınında “FETÖ’nün Londra’daki bankası” olarak adlandırıldı.

SARAH FERGUSON: BİLMİYORDUM

Selman Türk ile bağlantılı 225 bin sterlinlik bir başka ödemenin ise prensin eski eşi Sarah Ferguson’a aktarıldığı belirtildi.

İddiaya göre, Sarah Ferguson bir Türk firmanın marka elçisi olması karşılığında bu ödemeyi aldı.

Konuya ilişkin Daily Telegraph’a açıklamada bulunan sözcüsü, Ferguson’ın Selman Türk hakkındaki suçlamalardan habersiz olarak bu ödemeleri aldığını söyledi.

ULUSLARARASI YOLSUZLUK

Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson’ın Selman Türk’ten aldığı şüpheli ödemelerin, 40 milyon sterlinlik uluslararası yolsuzluğun bir parçası olduğu da belirtildi.

Prens Andrew ile Sarah Ferguson, uzun yıllardır finansal bağlantıları ve ilişkilerinde iyi inceleme yapmadıkları suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor.

KRALİÇE’NİN GÖZDESİ

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ikinci oğlu olan 62 yaşındaki York Dükü Prens Andrew, İngiliz basınında “Kraliçe’nin favori oğlu” olarak biliniyor.

ABD’de açılan cinsel istismar davasında, Prens Andrew’ın ifade vermesi istendi.

Ancak Andrew, kendisini çocuk yaştayken istismar ettiğini söyleyen davacı Virginia Giuffre ile mahkemeye gitmemesi için 12 milyon sterline anlaştı.

Bu paranın 2 milyon sterlininin Kraliçe tarafından istismar mağdurları için çalışan bir sivil toplum kuruluşuna bağış olarak ödeneceği duyuruldu.

BOŞANDIĞI EŞİYLE YAŞIYOR

Yine de bu dava yüzünden artan kamuoyu baskısı nedeniyle, Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Andrew’ın tüm askeri unvanlarını ve kraliyet görevlerini elinden aldı.

Eşi York Düşesi Sarah Ferguson’dan 1996 yılında boşanan Prens Andrew, iki çocuk sahibi olduğu eski eşiyle hâlâ birlikte yaşıyor.

İkili iyi arkadaş olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

17-25 ARALIK’TAN SONRA TUTUKLANDI

Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV grubunda üst düzey görevler üstlenen İlhan İşbilen, 14 Aralık 2015’teki “paralel yapı” soruşturması kapsamında tutuklandı ve müebbet hapis cezası aldı.

İddialara göre Evyap Holding’in eski sahiplerinden olan Nebahat Evyap, Fethullah Gülen’in isteği üzerine 60 yaşından sonra İlhan İşbilen’le evlenmişti.