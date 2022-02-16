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    Prens Andrew, cinsel saldırı davasını kapatmak için tazminat ödeyecek

    İngiliz Prens ve Giuffre arasında anlaşma sağlandı. Andrew'ün 12 milyon dolar tutarında ödeme yapacağı belirtildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.02.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 09:22
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    Prens Andrew, cinsel saldırı davasını kapatmak için tazminat ödeyecek

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew, cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

    ABD'de fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'ün New York ve Londra'da kendisini taciz ettiğini öne sürerek, 2021'de New York'ta dava açmıştı.

    TARAFLAR ANLAŞTI

    Davada taraflar anlaşmaya vardı. Andrew, ABD'deki cinsel istismar davasının kapanması için Giuffre'ye tazminat ödemeyi kabul etti.

    Manhattan Federal Mahkemesince açıklanan anlaşmanın detayları ve Prens Andrew'ün Giuffre'ye ne kadar tazminat ödeyeceği bilgisi ise gizli kalacak.

    12 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

    Ancak konuyla ilgili bir kaynağın New York Post'a aktardığı bilgiye göre, İngiliz Prens, Giuffre'ye yaklaşık 12 milyon dolar tutarında ödeme yapacak.

    Prens Andrew, cinsel saldırı davasını kapatmak için tazminat ödeyecek #1

    CİNSEL SALDIRI DAVASI

    Amerikan vatandaşı Giuffre, 17 yaşında cinsel saldırıya uğradığını, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

    Dava dosyasında, şu anda 39 yaşında olan Giuffre'nin maruz kaldığı bu aşırı ve çirkin davranış nedeniyle halen "ciddi duygusal ve psikolojik zarar" görmeye devam ettiği belirtilmişti.

    Prens Andrew, cinsel saldırı davasını kapatmak için tazminat ödeyecek #2

    DAVANIN GÖRÜLMESİNİN ÖNÜ AÇILDI

    Prens Andrew'ün avukatları ise Giuffre'nin, Epstein ile 2009'da 500 bin dolarlık bir anlaşma yaptığı, buna göre ne Epstein ne de onunla bağlantılı kişilere dava açılamayacağını ileri sürmüştü.

    Ancak 12 Ocak'ta New York'taki bir mahkeme, söz konusu anlaşmanın Prens Andrew'e yargı muafiyeti sağlamadığına hükmederek, cinsel saldırı davasının görülmesinin önünü açmıştı.

    Prens Andrew, cinsel saldırı davasını kapatmak için tazminat ödeyecek #3

    Prens Andrew, cinsel saldırı davasını kapatmak için tazminat ödeyecek #4


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