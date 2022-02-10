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    Prens Charles koronavirüse yakalandı

    İngiltere tahtının varisi ve Kraliçe 2'nci Elizabeth'in oğlu Prens Charles koronavirüse yakalandı. Galler Prensi, testinin pozitif çıkması sonucu kendini karantinaya aldı.
    • İHA
    • 10.02.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 15:35
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    Prens Charles koronavirüse yakalandı

    İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles, ikinci kez koronavirüse yakalandı.

    Kraliyet Sarayı’ndan yapılan açıklamada Galler Prensi Charles'ın, koronavirüs testinin yeniden pozitif çıktığı açıklandı.

    DURUMU İYİ

    Prens Charles'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Galler Prensi’nin kendini evinde karantinaya aldığı, süreci izole olarak atlattığı ifade edildi.

    2020’DE DE KORONAYA YAKALANMIŞTI

    İngiltere Veliaht Prensi, Mart 2020'de de koronavirüse yakalanmış ve süreci evde atlatmıştı.

    Prens Charles koronavirüse yakalandı #1


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