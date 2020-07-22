Prens George, 7’nci yaşını kutluyor

Tahtın üçüncü varisi olan, ekonomik değeri 3,6 milyar dolar ile ifade edilen Prens George, dünyanın gözü önünde büyüse de katı kurallara 7 yıldır uyuyor.

İngiliz Kraliyeti'nin 3 numaralı varisi Prens George, bugün 7’nci yaşına bastı.

Prens William ile Kate Middleton'ın ilk çocuğu olan Prens George'un doğum günü için annesinin çektiği fotoğrafla, Kensington Royal hesabından kutlama yapıldı.

MODA DÜNYASINDA ‘GEORGE ETKİSİ’

Doğduğu yıldan bu yana İngiltere ekonomisini kalkındıran, doğduğu yıl hediyelik eşya ve turistlik ziyaretler ile ülke ekonomisine 300 milyon dolar kazandıran; giydiği kıyafetin, oynadığı oyuncağın 24 saat içinde yok satma garantisi olan George'un ekonomik değeri 3,6 milyar dolar ile ifade ediliyor.

Moda dünyasında bu nedenle 'George etkisi' diye bir terim var.

7’nci yaşını kutlayan Prens George, dedesi Prens Charles ile babası Prens William'ın ardından İngiliz Kraliyet Tahtı’nın üçüncü varisi durumunda.

İNGİLTERE KRALI OLACAĞINI BİLMİYOR

Ancak bu durum, İngiltere kralı olma konusunda amcası Prens Harry'nin bile çok önünde olan Prens George'tan şimdilik saklanıyor. Prens George, nasıl bir ailede dünyaya geldiğini, gelecekte onu bekleyen ihtişamı ve büyük sorumlulukları henüz bilmiyor.

Tahtın varisi olmanın zor yanı ise Prens'in, küçük yaştan itibaren uymak zorunda olduğu kurallar…

Kraliyet Ailesi’nin geçmişten günümüze gelen geleneklerle birlikte devam eden uyulması gereken kurallara sahip olduğu biliniyor. Üstelik bu kurallar sadece büyükler için değil, Prens George da Kraliyet'in bazı kurallarına tabi tutuluyor.

8 YAŞINA KADAR PANTOLON GİYMESİ YASAK

Fakat Kraliyet hayatı ve kuralları, Prens George’u halihazırda normal yaşıtlarından daha farklı bir konuma sokuyor. Kate Middleton ve Prens William’ın, çocukları Prens George’u olabildiğince normal yetiştirmeye çalıştığı biliniyor.

Örneğin kurallara göre, Kraliyet erkeklerinin sekiz yaşına gelene kadar pantolon giymeleri yasak.

Bu yüzden Prens George, doğduğu günden bu yana şortlarla geziyor. Bazı kaynaklar bu kuralın anlamını şu şekilde açıklıyor:

‘Kraliyet erkekleri sekiz yaşına ulaştıklarında, pantolon giydikleri zaman büyüdüklerini ifade etmiş oluyorlar.’





HER HEDİYE KABUL GÖRMÜYOR

Prens George’u etkileyecek Kraliyet kurallarından bir diğeri de sunulan hediyelerin kabulünün bir sınırı olması. Yani Kraliyet Ailesi, sunulan her hediyeyi kabul edemiyor, bunların bir sınırı var.

Kraliyet Ailesi'ne, şahsen tanımadıkları ama Birleşik Krallık’ta yaşayan kişiler tarafından sunulan hediyeler, en ufak bir endişe taşındığı durumlarda reddediliyor.

AYRI UÇAKLARDA SEYAHAT

5 yaşına kadar anne ve babası ile ailecek seyahat eden Prens George, yaş aldıkça yalnız uçacak.

Eski geleneklere göre, aynı uçak seyahatlerinde birden fazla taht varisi seyahat etmiyor. Prens George 12 yaşına kadar babası Prens William ile beraber seyahat edebilir, sonrasında ya tek başına olacak ya da annesi Kate Middleton kendisine eşlik edecek.

SELFİE ÇEKMEK YASAK

Akıllı telefon çağında büyüse de Prens George, selfie çılgınlığına katılamayacak. Kraliyet, selfie çekmek konusunda katı kurallara sahip.

Kraliyet Ailesi’nin bir başka katı olduğu kural ise kesinlikle topluluk içinde imza atmamak. Bu kuralın amacı ise kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasını önlemek.

UZUN SÜRE TAHTTA KALACAKLAR

Prens William tahtın ikinci varisi, oğlu Prens George ise üçüncü varis.

İlk varisin 71 yaşındaki Prens Charles olduğu düşünülürse, Prens William ve oğlu Prens George normal şartlarda çok uzun süre tahtta kalacaklar gibi görünüyor.