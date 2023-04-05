Prens George, Kral Charles'ın taç giyme töreninde resmi role sahip olacak Kral Charles ve eşi Camilla, özel günde torunları George'un halkın karşısına çıkmasını sağlayacak.

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İngiltere Kralı 3. Charles, 6 Mayıs'ta taç giyecek.

Tören, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby tarafından başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

George'a özel rol

İngiliz basını, törene ilişkin ayrıntıları paylaştı. Galer Prensi William'ın oğlu ve Kral Charles'ın torunu Prens George'a özel bir rol verilecek.

Mail'in aktardığına göre, Kensington Sarayı'ndan bir sözcü, "Prens George'un taç giyme törenindeki rolü nedeniyle hepimiz heyecanlıyız." dedi.

En dikkate değer kişi

Aynı kişi, "İnanılmaz derecede özel bir an olacak." ifadesini kullandı. Prens George'un, Kral ve Kraliçe tarafından seçilen "en dikkate değer kişi" olduğu vurgulandı.

Ancak çiftin cübbesini Westminster Abbey'e taşıyacak olan tüm çocukların, Charles ve Camilla'nın bu tarihi olayın merkezine sadık aile ve dostları koyma kararlılığını gösterdiği belirtildi.

Halkın karşısına çıkacak

Söz konusu çiftin, 9 yaşındaki George'un halkın karşısına çıkmasını istedikleri ifade edildi.