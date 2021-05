Prens Harry: Annem keşke Meghan'ı tanısaydı

Prens Harry yapımcılığını üstlendiği belgeselde, "Annemin yaşamak istediği hayatı yaşıyorum" açıklamasını yaptı.

İngiltere'den eşi Meghan Markle ile ayrılarak ABD'ye yerleşen ve yeni bir hayat kuran Prens Harry, yaptığı açıklamalarla yine dikkati çekti.

Harry yaşadığı hayatı annesinin istediği hayat olarak değerlendirirken, "Annemin, ailemle tanışmasını çok isterdim" ifadelerini kullandı.

"ANNEMİN İSTEDİĞİ HAYATI YAŞIYORUM"

Oprah Winfrey ile birlikte yaptığı ve yapımcılığını üstlendiği belgesel ‘The Me You Can't See’nin beşinci bölümünde konuşan Sussex Dükü, annesi Prenses Diana'nın, kraliyet görevlerini bırakma kararıyla ilgili, ne düşüneceğine yönelik fikirlerini dile getirdi.

"KEŞKE MEGHAN'I TANISAYDI"

Prens açıklamasına şu sözlerle devam etti;

“Annemin benimle gurur duyacağından şüphem yok. Kendisinin yaşamak istediği hayatı yaşıyorum. Sadece benimle inanılmaz derecede gurur duyduğunu hissetmiyorum, aynı zamanda buraya gelmeme yardım ettiğini de bilmiyorum. Varlığını hiç bu kadar hissetmemiştim.

Annemin ailemle tanışmasını çok isterdim. Keşke Meghan’ı tanısaydı. Keşke Archie’nin yanında olsaydı."





"İLK KELİMESİ BÜYÜKANNE OLDU"

İki yaşındaki oğlu Archie’nin büyükannesi Prenses Diana’yı fotoğraflarından tanıdığını belirten Harry, oğlunun ‘anne’ ve ‘baba’ sözcüklerinden sonra söylediği ilk kelimenin ‘büyükanne’ olduğunu anlattı.

“Bu çok tatlı bir durum ama aynı zamanda beni hüzünlendiriyor da. Keşke burada olsaydı" dedi.